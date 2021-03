Revelan la segunda imagen de un agujero negro supermasivo

Los astrónomos que obtuvieron la primera imagen de un agujero negro lograron captar la luz de sus campos magnéticos, un paso importante para comprender mejor la dinámica de estos fenómenos cósmicos, indicó un estudio publicado hoy.

La imagen de un agujero negro supermasivo, un círculo oscuro en medio de un disco resplandeciente, ubicado en el centro de la galaxia Messier 87 (M87), situada a 55 millones de años luz de la Tierra, se vio el 10 de abril de 2019 y dio la vuelta al mundo.

Esa imagen fue obtenida gracias a la iniciativa internacional Event Horizon Telescope (EHT) que reunió un total de ocho telescopios en el mundo y constituyó la prueba más directa de la existencia de estos fenómenos tan masivos y compactos que lo absorben todo, incluido la luz.

Dos años después, los científicos del EHT tienen más información sobre la mecánica de este agujero negro, cuya masa es varios miles de millones de veces superior a la del Sol, informó la agencia AFP.

For the first time, EHT scientists have mapped the magnetic fields around a black hole using polarized light waves. With this breakthrough, we have taken a crucial step in solving one of astronomy’s greatest mysteries.

Credit: EHT Collaboration#MagnetizedBlackHole #EHTBlackHole pic.twitter.com/sey42kAMSx

— Event Horizon ‘Scope (@ehtelescope) March 24, 2021