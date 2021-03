Aprobaron el Régimen Tarifario específico para entidades de bien público de La Pampa

En la sesión de la Cámara de Diputados de La Pampa se aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) donde se aprueba el Convenio Bilateral de Financiación entre ANSES y la provincia de La Pampa.

El legislador Balsa explicó que la aprobación de este convenio “implica que se pague la segunda cuota”. “Este proyecto viene a fortalecer las arcas de este gobierno”, destacó.

El legislador radical Mauricio Agón destacó que “en buena hora” Anses reintegrará el dinero que le adeuda a La Pampa, pero consideró que igualmente “es insuficiente el monto”. “Teniendo en cuenta que es necesario, vamos a aprobar este convenio”, agregó.

El convenio de Refinanciación de Pasivos entre Anses y el gobierno de La Pampa se aprobó con los 18 votos de los bloques del Frejupa, Movimiento Productivo Pampeano (MPP) y Comunidad Organizada (CO), y fue rechazado por la UCR y Propuesta Federal (PF).

DECISIÓN INTELIGENTE

El miembro informante, Roberto Robledo, fundamentó que si este convenio no se aprobaba, el gobierno provincial debería desembolsar 885 millones de pesos y agravaría la situación de las arcas provinciales. “Si hay algo en lo que nuestra provincia se destaca, es la prolijidad de las finanzas públicas, sin recurrir a deudas. Parte de esta responsabilidad es por haber sido inteligente cuando la situación lo requiere. Esta ley significa tomar un decisión inteligente, para las arcas provinciales que tanto ha sido castigada por la pandemia y por otros vaivenes de la economía”, explicó.

Agón explicó el voto negativo del bloque UCR: “Lo que pregunto es por qué cuando debemos dinero pagamos intereses y cuando es al revés no recibimos con intereses. En ningún momento digo que la provincia sí o sí tenga que pagar esta deuda, lo que sí digo es que puede hacerse de forma más beneficiosa”. “No acompañamos porque entendemos que no beneficia a la provincia de la forma que está acordado el convenio de refinanciación. No voy a coincidir de que este monto desfinancia o no a la provincia”, planteó.

Por su parte, Juan Pedro Brindesi (MPP) expresó: “La coyuntura afecta la recaudación, en este contexto la provincia ha buscado mejorar la situación. Por todo esto, es necesario una refinanciación”.

Seguidamente el diputado Martín Ardohain (PF) aclaró: “no decimos que La Pampa deba desembolsar 885 millones de pesos, pero sí la provincia debería poner más énfasis en cobrar esta deuda, como se hizo en el gobierno anterior yendo a la Corte Suprema”.

CUADRO TARIFARIO DIFERENCIAL

Después se aprobó por unanimidad la iniciativa del Poder Ejecutivo por la que adhiere la provincia de La Pampa en el ámbito de su competencia, a la Ley Nacional 27218 «Régimen tarifario específico para entidades de bien público».

Ariel Rojas manifestó: “El objetivo es brindar un beneficio o diferenciación a aquellas entidades sin fines de lucro. Esto instruye a que se haga una diferenciación a los prestadores de servicios en el cuadro tarifario. Se pretende abaratar los costos para poder llevar adelante sus funciones”.

Fonseca reflexionó: “Naturalmente voy a acompañar este proyecto que viene a dar una pequeña ayuda. Pero yo quiero un Estado presente en las organizaciones sociales. Yo quisiera una política en serio para las instituciones deportivas. Tenemos que trabajar en red. El Estado no debe competir con las instituciones”.

Julio González respondió que “tenemos millones de ejemplos de la asistencia del Estado a las instituciones. Así como puede haber una situación a mejorar, creo que La Pampa acompaña al deporte y a otros temas que llevan adelante las instituciones”.

BENEPLÁCITO

Después se aprobó con los 17 votos del Frejupa y del Movimiento Productivo Pampeano, mientras que fue rechazado por la UCR, Propuesta Federal y Comunidad Organizada, la declaración de beneplácito por la decisión del Presidente de La Nación de instruir a las autoridades pertinentes para iniciar «querella criminal» a los autores de la toma de deuda ante el FMI.

Andrea Valderrama justificó el voto negativo de su bloque: “No acompañamos porque creemos que no le corresponde a la Cámara este proyecto, ya que no correspondería judicializar esto. En el caso de que haya casos de corrupción, debería ser la Justicia quien investigue esta situación; por eso no se amerita un beneplácito”, dijo.

Ardohain opinó que “este proyecto es solo para pegarle al ex presidente Macri. Todo estuvo en el marco de la ley de endeudamiento. Recordemos que el gobierno estuvo en minoría en el Congreso, de modo tal que necesitó del apoyo de otros partidos. Creo que la deuda hay que revisarla en su totalidad”.

Desde el Frejupa, José González dijo que “ahora nos encontramos con el mismo problema de la deuda que contrajo el anterior gobierno nacional. Ayer la vicepresidenta Cristina Kirchner fue elocuente, y pidió que todos los que tengan responsabilidad institucional, sobre todo la oposición que fueron quienes contrajeron la deuda, trabajen para que el Fondo otorgue menos intereses”.

PROVINCIALIZACIÓN DE LA PAMPA

Se aprobó con el visto bueno de todos los bloques de legisladores el proyecto de ley por el que se declara en el ámbito provincial al año 2021 como «2021 – 70 Aniversario de la provincialización de La Pampa». “Los beneficios de la provincialización fueron muchos. En lo económico implicó tener ingresos propios. En el plano político tener representantes y poder elegir. En lo social, contar con herramientas para consolidar la educación y la seguridad, entre otras cosas”, expuso Alicia Mayoral.

OTROS TEMAS

También, se aprobó por unanimidad la iniciativa por la que se repudia los hechos ocurridos en la marcha del día 27 de febrero de 2021 en la Casa Rosada. Ardohain, si bien votó afirmativamente, explicó que desde su bloque “por supuesto que repudiamos todo tipo de violencia, y es repudiable lo de las bolsas, aunque lo que estaba adentro de las mismas era el símbolo de la gente que no se había podido vacunar por el vacunatorio vip. Ese día ocurrió una manifestación muy grande vinculada a este bien escaso que es la vacuna. El escándalo que se originó cuando se conoció el tema de las vacunas generó mucha indignación. Rechazamos la violencia pero no en algunas circunstancias”.

Julio González solicitó la palabra para aclarar que el proyecto “apunta a este tipo de agresiones. El hecho puntual es la agresión. Lo que dio origen a eso es otro tema. En el proyecto hablamos de una violencia hacia las instituciones de la República”.

Por otro lado, aprobó por unanimidad el proyecto de resolución por el que solicitan un programa preventivo de No Violencia en Competencias de categorías infantiles. “Se cree oportuno la implementación de este programa, porque es donde más se visibilizan la situaciones de violencia. Y esto apunta a concientizar para que se transforme esa carga de negatividad en positividad, para que no haya humillaciones ni violencias. El daño emocional repercute y vulnera al niño y niña”, indicó Estela Guzmán.

Oscar Zanoli reveló que el proyecto está en manos del director de Deportes de la provincia. “Se lo pasamos al director de Deportes y ha sido mirado con muy buenos ojos, y se está trabajando en ese sentido”, dijo.

Luego, se aprobó por unanimidad el proyecto de ley por el que adhiere la provincia de La Pampa a la Ley Nacional 27575 «Día de la persona donante de órganos».

Se aprobó con el visto bueno de todos los diputados el proyecto de ley que se establece que durante el año 2021 toda la papelería oficial lleve la leyenda: «2021 – Año del General Martín Miguel de Güemes».

Además, salió por unanimidad la aprobación de la iniciativa por la que declaran de Interés Legislativo las «Jornadas de concientización, difusión y reflexión sobre Autismo».

Se aprobó en forma unánime el proyecto de resolución por el que declaran de Interés Legislativo, Social y Educativo el Programa denominado «Argentina se conecta».

También, se aprobó por unanimidad la iniciativa por la que expresan beneplácito por los 50 años de la fundación del MOFEPA, Movimiento Federalista Pampeano.

Por último, se aprobó por unanimidad el proyecto de resolución por el que manifiesta beneplácito por la conformación de la «Comisión de estudio de impacto ambiental regional sobre la Cuenca del Río Colorado en referencia a la obra Portezuelo del Viento».

Comentarios

Comentarios