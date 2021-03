Alberto Fernández analiza medidas restrictivas para bajar la circulación del coronavirus

El presidente Alberto Fernández anunció esta noche en SDTV por C5N que el Gobierno definirá nuevas medidas restrictivas para bajar la circulación del coronavirus, ante el aumento de casos.

“Mañana voy a tener una reunión Carla (Vizzotti) y con Wado (De Pedro) para profundizar el cuidado y minimizar al máximo la circulación. Estamos cerca de la segunda ola. Todos los países que nos rodean la están viviendo”, explicó el mandatario, que aclaró que en los últimos días se vienen dando “un crecimiento sostenido” de los casos de Covid-19.

Según detalló, el objetivo de las nuevas medidas será “bajar la circulación en las ciudades y que la administración pública trabaje a la distancia”, pero aclaró: “no es volver a un aislamiento estricto”.

“Detectamos casos en Córdoba, que pudimos aislarlos y vamos a ver cuán efectiva fueron esas medidas que tomamos”, agregó.

Además, en cuanto a la vacunación indicó que “mi deber es seguir encontrando vacunas a mayor velocidad para que el proceso no se detenga”. “Todos están queriendo cumplir con Argentina pero la producción de dosis fue mucho más de la esperada”, aclaró.

En tanto, el jefe de Estado, se refirió al expresidente y sostuvo que «Macri debería pedir perdón al país por el daño que ha hecho» sobre la deuda que dejo el líder de Cambiemos. «Macri no se equivocó hizo lo que creía que tenía que hacer», lanzó.

Antes dijo que «Bolsonaro fue más cuidadoso en su discurso que Lacalle Pou» al referirse al cruce en u cruce en la víspera con su par uruguayo. «Creo que el presidente uruguayo se destempló», dijo.

El mandatario es el invitado especial de la nueva edición de Sobredosis de TV que se emite los sábados de 21 a 23 por C5N. El jefe de Estado está en los estudios del canal para participar del programa que se transmite en vivo.

SEGUNDA VISITA

Es la segunda vez que Alberto participa de programa que conducen Luciana Rubinska y Juan Di Natale. La última vez fue a fines de agosto luego de anunciar una nueva extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio.

Esta vez el contexto es diferente, pero la pandemia del coronavirus estará presente en la charla ya que se anunciaron nuevas medidas frente a la suba de casos en todo el país. Además, seguramente hablará de temas políticos como el proyecto de Ganancias que por esas horas ese estará debatiendo en el Congreso.

Durante el programa, el máximo mandatario respondió a diversos tópicos:

CRUCE CON LACALLE POU SOBRE EL MERCOSUR

“Yo creo que el presidente uruguayo se destempló, perdió la templanza en su discurso”.

“El lastre somos nosotros, Argentina, Brasil y Paraguay”.

“Me pareció tan poco educado”.

“El discurso fue tan inusualmente agresivo que me sorprendió. Es más, Bolsonaro fue cuidado con sus palabras e hizo un planteo que es buscar más apertura en el Mercosur”.

“Lacalle salió con un discurso inusual, fuera de lugar. Soy el presidente de Argentina no tengo porqué soportar que a mi país lo llamen lastre”.

“No hablamos después”.

“Es un incidente y punto”.

“Quiero que sepan todos que no voy a dejar que traten a Argentina así en el Mercosur”.

“No trataría así a nadie ni a ningún país del Mercosur”.

“Es muy difícil que me quede callado si alguien está diciendo que somos un lastre”.

“El Mercosur se pudo mantener unido desde hace 30 años y a pesar de los distintos gobiernos”.

TOMA DE DEUDA DE MACRI CON EL FMI Y ACTUAL NEGOCIACIÓN:

“Aislada Argentina quedó cuando dejaron de prestarle plata a Macri y tuvieron que acudir al FMI”.

“Macri tendría que pedirnos perdón a los argentinos”.

“El año que viene el acuerdo que firmó Macri obliga a pagar u$s18 mil millones y al año siguiente u$s19 mil millones”.

“Me impresiona que Macri no se dé cuenta del daño que hizo”.

“Hay un punto que no son errores, es convicción. Acá no se equivocaron, hicieron lo que creían: endeudarse a cuesta de la Argentina”.

“¿Cómo le pagamos el año que viene al FMI? Estamos negociando”.

“El problema es ver cómo generamos un mecanismo de pago que se extienda lo más posible en el tiempo y que no haga que suframos como sociedad por tener que pagarle al FMI”.

“Estamos hablando de un acuerdo con el FMI que sea sostenible, no que dentro de tres o cuatro se tenga que reestructurar la deuda por incumplimiento”.

“15 años sería una alternativa, cuando más años más aliviado será para nosotros”.

“Es una tarea laboriosa, la misma que hizo Cristina cuando trabajó en Naciones Unidas hasta resguardar las deudas soberanas de las acciones de los fondos buitres (…) Es parecido a lo que tenemos que hacer ahora”.

“Nuestra primera obligación es con ese 40% que está por debajo de la pobreza”.

INFLACIÓN

“La causa de nuestra inflación es múltiple, donde empiezan a jugar los precios internacionales”.

“Los productores no tienen en cuenta que ellos producen en Argentina y no tienen por qué cobrarle a los argentinos en precios internacionales”.

“Esperamos que en abril empiece a verse una inflación más baja”.

“Las grandes cadenas tendieron a respetar los precios, pero en los mercados de barrio, los mercados chinos no tienen ese respeto. Allí se produce el mayor problema”.

“Nos cuesta mucho fuera de los supermercados porque no todos quieren participar de esto”.

“Aplico la ley de abastecimiento con mucha convicción. Lo hago con convicción porque hace falta poner en caja a los pícaros y especuladores y no es tiempo para jugar a pícaros porque hay gente sufriendo, hay gente que vive de un plan, de un sueldo, y a ellos la inflación les hace un daño enorme”.

“Por esta picardía de productores y muchos intermediarios se hace muy difícil”.

“No es que los precios crecieron en fábrica, crecen en los lugares en donde se venden materiales de construcción y lo mismo pasa en los alimentos”.

VACUNADOS VIP

“No es la verdad que se la dan los acomodados las vacunas. Hubo un caso aislado. Me costó un ministro».

«Espero volver a hablar mañana con Ginés”.

AUMENTO DE CASOS

“Se cargaron una serie de datos de días anteriores” (referencia a los casi 13 positivos del viernes).

“Es un crecimiento sostenido, pero no abrupto. Hicimos más ajustes sobre las salidas de Argentina, les pusimos compromisos a los que viajan”.

DÍA DE LA MEMORIA

“Es una actitud negacionista la de ellos”.

“Han tenido una actitud negacionista. El mismo Macri dijo curro de derechos humanos, puso en duda el número de desaparecidos”.

“Cuando uno ha metido mucho la pata es mejor no hablar, sí decir perdón, me equivoqué”.

“Pero ellos están convencidos de lo que hicieron, por eso no piden perdón”.

“En ellas (Abuelas y Madres de Plaza de Mayo) no existe nada parecido a la venganza y al odio”.

“Para algunos preguntar sobre los parque eólicos es venganza y eso es Justicia, no hay que confundir las cosas”.

“Ellas (Abuelas y Madres de Plaza de Mayo) tuvieron el coraje que no tuvo el resto de la sociedad, y me incluyo. Tenemos que darles las gracias porque nos pusieron una vara muy alta que nos exige ser mejores”.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS

“Estamos bajando el impuesto para los que viven de un sueldo”.

“En la campaña muchas veces me dijeron plantealo y dije que me dejaran llegar y luego ver cómo hacerlo”.

“Macri dejó el impuesto para los trabajadores y decidió bajarlo para los más ricos”.

“Que pague el que más tiene y puede pagar. Así funciona en las sociedad desarrolladas el sistema impositivo”.

«Yo el viernes a la tarde estuve con Mindlin y él pagó el aporte. Y yo le dije ‘hiciste bien. La sociedad te ha pedido en un momento crítico solidaridad y lo has hecho'».

«Tenemos que dar las gracias porque esto nos ayuda a cubrir necesidades de quienes menos tienen. Me gustaría que los empresarios tengan la misma conducta de él, pagó en silencio y no hizo ningún ruido. Otros hicieron ruido, otros se fueron a Uruguay y otros para no pagar que era por única vez».

«Así como Mindlin debe haber muchos otros y celebro que lo hagan».

“La sociedad se los reconoce”

“Los que más tienen van a tener que pagar porque son leyes que hay que cumplir”.

«Lamento mucho la actitud de algunos de ser reacios al aporte solidario»

“Eludieron pagar y dejar un poco de lo que tiene”

“Deberían hacerlo de buen modo”

LLEGADA DE MÁS VACUNAS

“La semana que viene llega un millón de vacunas chinas”.

“Estamos viendo comprar 5 millones más. Es una vacuna de muy buena calidad”.

“Van a venir en tres vuelos”

“Rusia está cumpliendo con su compromiso de mandar semanalmente una cantidad de dosis para no parar la vacunación”.

“Con estas dosis extra vamos a acelerar la vacunación”.

DENUNCIAS DEL HERMANO DE MACRI

“Es de una gravedad enorme porque eso es corrupción: aprovecharse de la posición en el Estado para beneficiarse o beneficiar a amigos”.

“Eso es un acto gravísimo y vergonzoso en término de República. Un acto asqueante fue”. (Sobre el blanqueo del hermano de Macri señalado como testaferro).

“No creo que Santiago O’Donnell esté mintiendo”.

“No es que dice que es mentira sino que no lo autorizó a publicarlo. Es algo distinto. No son problemas familiares, son problemas de otro tipo”.

ASUNCIÓN DE SORIA COMO MINISTRO DE JUSTICIA

“Soria asumirá el lunes”.

“Son decisiones un poco ingratas porque soy amigo de Marcela, que es una persona de bien y puso todo su empeño en ese año, pero para el tiempo que viene necesitaba darle un giro al tema por todo esto que está pasando y preferí hacerlo”.

“Marcela estaba asqueada por todo esto”.

CRÍTICAS A LA JUSTICIA, LAWFARE Y PERSECUCIÓN AL GRUPO INDALO

“Es un tema que hay que abordar con mucho cuidado porque es muy grave lo que pasó”.

“En esos años venía al canal invitado por Silvestre y advertía que se estaban dando detenciones incomprensibles, como las de de Sousa y López”.

“Había una gran protección de algunos periodistas con esa lógica que comenzó a imperar con el macrismo”.

“Se armaron causas para perseguir gente”.

“Se armaron causas para perseguir gente y ese armada necesitaba de una AFIP complaciente y una mesa que lo organizara”.

“Hemos presentado los mails en los que se convocaba a estas mesas y los nombres que iban a esas mesas. Todo lo tiene la Justicia”.

“Uno tiene que entender el peligro de que esas lógica imperen. Es muy peligroso».

“Cómo puede ser que Abad como titular de la AFIP diga que no sabe lo que hizo la AFIP”.

“Si me atropella la Justicia quién remedia eso. Eso pasó con el Grupo Indalo y pasa fundamentalmente con Cristina”.

“Lo que uno advertía estaba pasando. Ahí lo tienen, no era mentira lo que decíamos. Ahora, hace falta que la Justicia remedie esto, porque se han dicho barbaridades”.

“No tienen la menor idea de lo que es el derecho”.

“Amo el derecho y quiero creer que lo que les enseño a mis alumnos no es una mentira”.

“Esto que hicieron repugna al estado de derecho y el primero que puede remediar tanta atrocidad es la Justicia”.

“Cuando terminaron con Oil vinieron por radio 10 y C5N”.

“Tendrían que pedir perdón, disculpas”.

“Nunca había pasado que se use a la Justicia para perseguir a los otros”.

