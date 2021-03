El Consejo Superior aprobó el Presupuesto 2021 de la UNLPam

Durante el transcurso de la tercera reunión ordinaria del Consejo Superior, que se desarrolló de manera virtual el jueves 25, se aprobó el Presupuesto de la Universidad Nacional de La Pampa para el Ejercicio Financiero 2021, establecido en $ 2.473.544.770. Además, se aprobó la Cuenta Inversión del Ejercicio Financiero 2019 y el régimen de control de ejecución del Inciso 1 (Gastos en personal) del presupuesto.

Dentro de los proyectos ingresados en la sesión, se aprobó la designación del abogado Alejandro Javier Osio como Coordinador General del Programa Académico Institucional en Derechos Humanos (PAIDH), desde el 1º de abril al 30 de junio de 2021.

BECAS

Se decidió además que los/as estudiantes con beneficio de beca 2020 que hayan solicitado la renovación para el 2021 y que reúnan el requisito de ser ‘estudiantes activos’ de la UNLPam, quedarán exceptuados/as del análisis de situación académica, e integrarán los listados de aspirantes a los distintos tipos de becas elaborados por la Dirección de Acción Social de la Secretaría de Bienestar Universitario.

En la decisión tomada el Consejo Superior se respaldó en la ocurrencia de la pandemia; el monitoreo efectuado durante la pandemia con las y los beneficiarios y el cierre de las inscripciones para estudiantes en carrera y renovantes de becas UNLPam.

En ese sentido, se verificó que de las 289 becas económicas otorgadas al mes de diciembre 2020 (incluye ayuda económica primaria y secundaria, jardín, alquiler, discapacidad y colegio), 154 estudiantes están en condiciones académicas de renovar las becas (53,29%) y 99 estudiantes no solicitaron la renovación (34,26%) y que en ese conjunto, un 12,46% que solicitaron la renovación, si bien tienen algún tipo de actividad académica en 2020 no cumplen con los requisitos académicos exigidos por el Reglamento de Becas; no obstante ello, se les dará la oportunidad de integrar los listados de aspirantes, en las que se evaluará la continuidad del beneficio conforme a su condición socioeconómica familiar.

Comentarios

Comentarios