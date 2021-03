Marcelo Gallardo rompió el silencio en una conferencia de prensa

El DT de River realizó una conferencia de prensa en la que habló de diversos temas que mantiene en vilo al Millonario. “Lo único que le dije es que lo que decida, que lo haga convencido”, explicó sobre el delantero colombiano.

Marcelo Gallardo llevaba varios días sin hablar y su palabra se transformó en una de las más esperadas del fútbol argentino a raíz de dos temas que están circulando en River: la posible salida del goleador Rafael Santos Borré y el anhelo de Sebastián Driussi de volver al club que lo vio nacer durante el próximo mercado de pases. También dejó una mirada destacada tras la crítica que había lanzado Juan Román Riquelme contra el juego del equipo de Núñez

El entrenador realizó una conferencia de prensa donde tocó, principalmente, estos dos temas que tanto interés generan. “El tema de Borré es muy personal. Acá él va a tomar una decisión, que se tiene que tomar un tiempo para tomarla. Yo hablo mucho con él. Le di una opinión de qué haría yo en su posición. Lo único que le dije es que lo que decida, que lo haga convencido, que lo sienta. Que, si ahora no estaba convencido, que no lo haga. Y con respecto a sus posibilidades, creo que va a tener chances de elegir y él luego decidirá. Lo importante es que él esté tranquilo”, explicó.

“El jugador de fútbol está expuesto y hay que estar muy sólido mentalmente para tener calma y poder reflexionar bien. Es su futuro, sus posibilidades. Es difícil estar tranquilo, porque tiene que jugar, exponer su físico. Por eso mi opinión fue que mantuviera, dentro de lo posible, la calma”, aclaró. Y, al mismo tiempo, dejó la puerta abierta para una continuidad en Núñez que cada vez parece más compleja: “River siempre va a ser una posibilidad para él, claramente. El tema es que hoy está muy difícil competir con otros mercados. Es la realidad. Él sabrá lo que hará”.

En relación a Driussi, que expresó durante los últimos días su intención de regresar al Millonario, aclaró: “Me parece que lo de Sebastián es un deseo que él tiene desde hace un tiempo y que no se pudo concretar en este mercado. Habrá que tener un poco de paciencia, más allá de sus deseos, de poder tener la precisión de saber si se podrá concretar en junio. Hoy no tengo otra información para darles más allá del deseo del jugador. Se deberá esperar un poco más de tiempo para ver el desenlace”.

Entre otras declaraciones destacadas que ofreció el Muñeco se encontró la referencia en torno a la frase que lanzó Juan Román Riquelme tras el Superclásico, donde aseguró que “hace mucho que River juega mal”. El DT evitó las controversias y sentenció: “No pensé absolutamente nada porque no sé a quién iba dirigido eso. Por lo que tengo entendido, se lo gritó a unos periodistas. Será en contra del periodismo lo que habrá gritado. No me hago cargo porque tengo una opinión totalmente diferente. Habrá que preguntarle a él qué se refería”.

Comentarios

Comentarios