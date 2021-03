Un día como hoy, hace 106 años, nacía don Sixto Palavecino

31 de Marzo de 1915 – Nace Sixto Doroteo Palavecino, en Barrancas, Santiago del Estero. Músico, cantante y compositor que dedicaría su vida a la defensa del idioma quichua de sus ancestros.

De niño creció en el campo, cuidando las majadas en la espesura del monte santiagueño y de allí su inspiración y aprendizaje autodidacta, a punto tal que construyo su primer violín de manera artesanal con las maderas de una mesa en desuso y con tan solo 10 años animaba las veladas lugareñas.

Se fue perfeccionando con el tiempo y la ayuda de otros músicos.

El año 1941 lo encuentra viviendo en Villa Salavina, distante 25 kilómetros de la localidad que lo vio nacer, constituido en matrimonio con Doña Argelia del Carmen Monte, quien le brindó un varón y dos niñas que desde temprana edad lo acompañaron en la conformación del conjunto «Sixto Palavecino y sus hijos», el conjunto más duradero de los formados por el mismo, con el cual ha de recorrer el país, representando a su provincia en los principales escenarios y medios de difusión.

La mayoría de sus temas serían una mixtura de «castilla y quichua», «overitos» como él los llamaba.

Fue mentor y creador del Alero Quichua Santiagueño, programa radial en emisora Radio del Norte de Santiago del Estero L.V. 11, que estuvo más de 30 años en el aire, con gran audiencia sobre todo en el interior provincial y cuya temática sirve para afianzar una lengua que es sinónimo de la identidad cultural del pueblo santiagueño.

Obras: A los cantores de Salavina – A mi madre (con Domingo Bravo) – Alma de chacarera (con Alicia del Carmen Pereyra) – Por curarte he venido (ampisunaas amorani) – Apariciones sacheras (con Atilio Conti) – Bombota huajtas (con Oscar Carrizo) – Causani (yo vivo) para cantarte – Chacarera del cacareo (con Fernando Almaraz) – Chacarera del paisano (con Fernando Almaraz) – Chacarera traviesa (con Amadeo Lobo) – Como el sacha-mishi (con Felipe Corpos) – Como el utu utu (lagartito) – Corazón ladino (con Amadeo Lobo) – Corazón montaras – De mis mayores (con Juan Carlos Carabajal y Segundo Maldonado) – Dicho día de la raza (con Pablo Mema) – Dos culturas al nacer la patria (con Rubén Sixto Palavecino) – El canto del tero (con Amadeo Lobo) – El muy fiestero (con Juan Carlos Carabajal) – El salavinero – Escondido del fogón (con Ramón Gerez) – Escuelita sachera (con Rubén Sixto Palavecino) – Gatito de la invitación (con Leo-Dan) – Huackanquipascha – Huakachiara (me hizo llorar) – Juntando mishtol (con Felipe Corpos) – La llulla (con Domingo Bravo) – La ñaupa-ñaupa (con Felipe Corpos) – Lamento de chacarera – Mensaje quichua (con Rubén Sixto Palavecino) – Mi tierra me está llamando (con Manuel Gramajo) – Nunasusckaymanta (con Segundo Maldonado) – Pa los carnavales (con Los Hermanos Simón) – Pájaro qaparilu (gritón) (con Atilio Conti) – Para mí bombo leguero (con Feliz Sayago) – Quichuap huaan (hijo de quichua) – Raíz sachera – Sachapa ruanan (quehaceres del monte) – Se me ha hecho largo el camino (con Juan Carlos Carabajal) – Telesita baile munaj – Tradición de Santiago (con Oscar Carrizo) – Violín sachero (con Rubén Sixto Palavecino), entre otras.

Comentarios

Comentarios