Día del Veterano de Guerra en Castex: Homenajearon a los ex combatientes y a la voluntaria Silvia Barrera

Hoy se desarrolló el acto oficial del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas en la plazoleta ubicada en el cruce de la ruta provincial 102 y ruta nacional 35, con la presencia de los ex combatientes castenses y la voluntaria Silvia Barrera. Durante el desarrollo se izó el pabellón nacional, se colocó una ofrenda floral en el mural donde se recuerda a los ex combatientes caídos en el conflicto bélico con Gran Bretaña. Además, se realizó un minuto de silencio por ex combatientes fallecidos Héctor “Nani” Fernández de Monte Nievas y Miguel Ángel Guzmán de General Acha.

El acto contó con la presencia de los ex combatientes locales Juan Carlos Miranda, Adrián Herrero, Hugo Liñeira y Javier Galbiatti, la intendenta Mónica Curutchet, el diputado provincial Julio González y autoridades y concejales castenses.

DOLOROSA EXPERIENCIA

La secretaria de Hacienda y Finanzas municipal, Verónica Curutchet, destacó que este acto permite rendir homenaje “a los compatriotas que combatieron heroicamente por la recuperación del ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas, recuerda y honra a quienes cayeron en la lucha y a quienes volvieron al continente llevando para siempre las huellas de aquella dolora experiencia del servicio que hicieron a la patria”.

La funcionaria castense indicó que lo sucedido en 1982 nos hace reflexionar sobre “la importancia de conocer nuestra historia, para entender nuestro presente y comprometernos con el futuro”.

Realizó un recontó histórico de los sucesivos reclamos de soberanía que realizó Argentina, desde que en 1833 los británicos ocuparon las islas sureñas. Responsabilizó a los dictadores Leopoldo Galtieri y el Jefe de la Armada, Jorge Isaac Anaya, de la frustrada operación militar; recordó el apoyo diplomático de todos los países latinoamericanos, con excepción de Chile, Colombia y Trinidad y Tobago. Mientras que Estados Unidos y la OTAN se alinearon con Gran Bretaña, y comenzó la guerra con bombardeos y el hundimiento del ARA General Belgrano.

EL RECLAMO SIGUE VIGENTE

La rendición en Malvinas provocó la caída de la dictadura militar. “Hoy el reclamo sigue vigente, la herida sigue abierta y el recuerdo de los jóvenes soldados que ofrecieron la vida por su patria, nos convoca a buscar la mejor manera de reclamar nuestros derechos y soberanía, a través del dialogo consensuado y sostenido por la clara convicción de que el único modo de lograrlo es a través de la paz”, dijo Curutchet.

Después, planteó que Argentina “no tiene enemigos”, y los únicos enemigos que tenemos son “la pobreza, la falta de educación y la falta de oportunidades”. “Y en esta guerra en honor a los combatientes y sus familiares, cuando miramos al costado o al frente, veamos un hermano con quien tenemos que superar las diferencias, con quien debemos coincidir en lo importante y lo fundamental, la patria es el otro, la patria es el prójimo”, destacó.

“Malvinas es una deuda de la democracia argentina, de los gobiernos, de los intelectuales, de los memorioso, de los indiferentes, de los escépticos; sin embargo mientras predominen las consignas repetidas sin pensar, no se permitan las voces que se aparten mínimamente de la retórica del reclama, de la ingratitud de no reconocer a ex combatientes y no se señalen a los militares de actuación condenable, los fantasmas, los espíritus, las almas volverán puntuales para preguntarnos una y otra vez: que paso en Malvinas”

UNA VOLUNTARIA EN MALVINAS

Silvia Barrera es instrumentadora quirúrgica y fue como voluntaria a la guerra de las Islas Malvinas. “En 1982 estaba muy lejos la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas, y fuimos las pioneras”, destacó en el discurso.

Transmitió que se inscribió como voluntaria “para curar a nuestros soldados y apoyar a nuestros médicos”.

Recordó que durante la guerra “la rutina nos hizo curar, hacer de madre, hacer de enfermeras, hacer de camilleras y hacer de apoyo moral de nuestros soldados que venían tan golpeados por el stres extremo que habían sufrido por el clima tan cruel de Malvinas”.

“Curamos la parte espiritual haciendo de madres y hermanas y curamos las heridas físicas”, destacó.

