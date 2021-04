Alberto Fernández con coronavirus: ¿Qué dijeron los creadores de la Sputnik V?

El Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Nikolay Gamaleya, creador de la vacuna Sputnik V, lamentó que Alberto Fernández se haya contagiado coronavirus pese a haberse aplicado la primera dosis y le deseó «una rápida recuperación». En su mensaje de aliento al Presidente los creadores de la vacuna rusa aprovecharon para remarcar cómo funciona, qué previene y en qué medida lo hace.

«Instituto Gamaleya: Nos entristece escuchar esto», comienza un hilo de Twitter que el Centro Gamaleya publicó en respuesta al que escribió el jefe de Estado en esa misma red para informar sobre su contagio.

Al anunciar su cuadro clínico, Fernández detalló cómo transita la enfermedad, dijo que está bien físicamente y pidió a los argentinos cuidarse. «Quería contarles que al terminar el día de hoy, luego de presentar un registro de fiebre de 37.3 y un leve dolor de cabeza, me realice un test de antígeno cuyo resultado fue positivo», relató el mandatario.

El Centro Gamaleya publicó su mensaje en la cuenta oficial de la vacuna Sputnik V durante la madrugada.

The Gamaleya Institute: We are sad to hear this. #SputnikV is 91.6% effective against infection and 100% effective against severe cases. If the infection is indeed confirmed and occurs, the vaccination ensures quick recovery without severe symptoms. We wish you a quick recovery!

