Robaron datos de más de 2 millones de cuentas de Facebook en Argentina

La firma de ciberseguridad israelí Hudson Rock anunció que datos de más de 500 millones de cuentas de Facebook se filtraron en un foro de hackers. Entre las afectadas hay más de 2 millones que pertenecen a usuarios de Argentina.

Según reportó Alon Gal, cofundador de Hudson Rock, entre la información filtrada se encuentran nombres completos, teléfonos, documentos de identidad, domicilios, entre otros datos sensibles. Las mismas sirven para delitos como phishing o cometer distintos fraudes.

Según informó el experto en ciberseguridad, en total hay 2.347.553 cuentas expuestas. En total fueron vulneradas 533 millones de 106 países.

All 533,000,000 Facebook records were just leaked for free.

This means that if you have a Facebook account, it is extremely likely the phone number used for the account was leaked.

I have yet to see Facebook acknowledging this absolute negligence of your data. https://t.co/ysGCPZm5U3 pic.twitter.com/nM0Fu4GDY8

— Alon Gal (Under the Breach) (@UnderTheBreach) April 3, 2021