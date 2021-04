Funcionarios de Castex tendrán que hacer otro aporte al Fondo de Emergencia de la Covid 19

La intendenta local, Mónica Curutchet, admitió preocupación por los castenses que regresarán entre esta noche y mañana, después de visitar los centros turísticos durante el fin de semana largo de la Semana de Pascuas. «Me preocupa los que van a ingresar el lunes y espero que sean todos muy responsables. Les pido extrema responsabilidad para que nos cuiden y cuiden a sus familias», expresó en una entrevista durante el acto del Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas que se realizó el viernes en la localidad.

La jefa comunal anticipó que pedirá un nuevo aporte económico a los funcionarios municipales para el Fondo de Emergencia Covid-19, para tener fondos económicos disponibles para afrontar una segunda ola «que ahora sabemos que se viene». Curutchet relató que -días atrás- se reunió el Comité de Crisis Local (CCL), por sugerencia de las autoridades el Ministerio de Salud de La Pampa, con los referentes de las iglesias locales para «reafirmar los protocolos para la festividad de Semana Santa y Pascuas. Les pedimos mayores recaudos y les recordamos las medidas de prevención».

La entrevistada adelantó que desde la semana entrante «nos vamos a tener que ir juntando con los distintos sectores para refrescar la prevención, porque sabemos que se viene la segunda ola y tenemos que estar con los vecinos para que extremen las medidas preventivas».

«Me preocupa ahora los que van a ingresar el lunes y espero que sean todos muy responsables, y les pido extrema responsabilidad para que nos cuiden y cuiden a sus familias», reconoció.

-¿Se hacen controles nocturnos y ahora que comienza el campeonato de la Liga Pampeana se profundizarán?

-Hemos trabajado con las instituciones porque siempre estamos muy cercanos, y lo que hacemos en mantener los protocolos. Ahora queda reforzar el protocolo y revisar que se cumplan. Y la noche me preocupa un poco más, la verdad que el límite horario es lo que más me preocupa por la cantidad de gente que sale y después tiene que volver a la casa. Espero que seamos mas responsable en esto de volver a las 2.30 horas a sus casas, porque esta es la forma de cuidarnos en este momento. Ya volverá el momento que podremos salir hasta largas horas y podremos compartir noches con más gente que ahora.

-¿Evalúan implementar algunas limitaciones en el ámbito local?

-No. Siempre seguimos los lineamientos del gobernador (Sergio Ziliotto), lo hicimos el año pasado. Siempre fuimos responsables para seguir las medidas que se toman con los datos del Ministerio de Salud de La Pampa. Seguiremos alineados con las medidas que se tomen desde el gobierno provincial, y nosotros acá no tomaremos ninguna medida que no esté alineada con las políticas fijadas por el gobernador para toda la provincia.

-¿El Fondo de Emergencia local de Covid-19 recaudó fondos económicos?

-El Fondo de Emergencia debe tener algo de plata ahí pendiente. Es un fondo que está en permanente movimiento, y es posible que este año haya que realizar algún aporte más. En las ciudades más grandes ya habla que si no nos cuidamos es posible una saturación del sistema de salud, así que este fondo este año se tendrá que reforzar y habrá novedades cuando decidamos hacer aportes nuevamente.

-¿Todos los funcionarios aportaron a ese fondo económico?

-Se hizo un aporte anual y todos los funcionarios aportaron. Aportó alguien del sector privado e inicialmente se hizo un aporte a la Cooperadora del Hospital. Se recaudó aproximadamente entre 300 y 400 mil pesos.

-¿Qué significa que habrá que hacer un nuevo aporte?

-Significa que vamos a pedirle a los funcionarios que hagan un aporte para que tengamos un monto considerable por cualquier circunstancia que pueda surgir.

