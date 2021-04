La TV Pública estrena un documental sobre la lucha del personal de salud en la pandemia

El estreno del documental «Primera línea de fuego. Honor y gratitud», segundo largometraje en solitario de la investigadora Sara Silvia Kochen que reúne testimonios de profesionales que asisten en forma directa a pacientes con Covid-19 en el país, podrá verse este miércoles, a las 23, en la TV Pública y en el marco del Día Mundial de la Salud.

«Básicamente me interesó mostrar a toda la comunidad un trabajo que no es reconocido ni valorado, que es el que despliegan las y los trabajadores de la salud y que se hace mucho más notorio en un contexto de pandemia», señala Kochen durante una entrevista con Télam.

Kochen es vicedirectora de la Unidad Ejecutora de Estudios en Neurociencias y Sistemas Complejos (ENyS, Conicet-HEC-UNAJ), investigadora principal del Conicet y médica neuróloga, además de documentalista, rol desde el que realizó el premiado «Sara Méndez», acerca de la vida de la militante uruguaya, secuestrada durante la dictadura militar argentina y separada de su hijo Simón, con quien pudo reencontrarse 26 años después, y el mediometraje «Cannabis medicinal», junto a Emiliano Serra.

«Trabajo dirigiendo la unidad de neurociencia en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, pero con la pandemia -relata- me involucré en el manejo epidemiológico de los datos y eso me hizo estar mucho más cerca de una situación en la que había que estar y estar con todo. Y me pareció importante contarlo en una película y decidí que el testimonio de las personas en la primera línea de fuego quede plasmado en un documental».

«Primera línea de fuego. Honor y gratitud» se emitirá este miércoles a las 23, a través de la pantalla estatal en el marco de una programación especial de la televisora por el Día Mundial de la Salud.

En el contexto de la pandemia y más allá de la jornada específica de mañana, la Televisión Pública está abordando el tema sanitario en sus ciclos «Quedate en casa: salud» (a las 9 con la conducción de Natalia Paratore) y anoche y esta noche, desde las 23, se repiten los dos capítulos del documental «Pandemia en Argentina», con la producción general de Jorge Omar Devoto, la dirección de Leonardo Anolles y el guion de Omar Quiroga.

Durante la jornada de mañana y además del estreno del filme de Kochen, la temática de la salud y del coronavirus estará presente en «Mañanas Públicas» (donde Gabriel Corrado y Mariela Fernández recibirán a la autora de la película), en «Todos estamos conectados», «Altavoz», y en una emisión especial de «Desiguales» que Luli Trujillo y Pablo Caruso comandarán desde las 22.

Télam: ¿Puede pensarse a «Primera línea de fuego» como una respuesta a que se terminaron los aplausos de las 21 y a que nos cuidamos menos de contagiarnos de coronavirus?

Sara Silvia Kochen: No tuvo que ver que no hubieron más aplausos, porque eso se sabía que iba a durar poco. Pero evidentemente no deja de asombramos que como sociedad no seamos capaces de cumplir con mínimos cuidados y por tanto no te importe la vida propia ni la de los demás.

T: ¿Cómo llegás a este estreno del miércoles en la TV Pública? ¿Qué significa mostrar tu segundo filme a todo el país?

SSK: La ofrecí allí por una cuestión ética, ideológica, filosófica si querés. Cuando terminé el documental contacté a la señora Rosario Lufrano y ella me derivó con la gente que se ocupa de la programación y lo colocaron en el Día Mundial de la Salud y sentí una alegría y una satisfacción por tener por segunda vez un documental mío en ese lugar.

T: ¿Sentís que además de tu autoría hay puntos de conexión entre «Sara Mendez» y «Primera línea de fuego»?

SSK: Tienen en común que hay cosas que es importantes saberlas y para eso no hay nada como el cine. Para contarlas, para que la gente se entere, lo valore y lo respete.

T: ¿De qué manera conviven la científica e investigadora con la cineasta?

SSK: En un momento convivían medio en secreto. En mi vida de médica e investigadora soy Silvia y me llamé Sara cuando hice el primer documental. Pero ahora me uní y soy Sara Silvia para este documental.

T: En el mismo sentido ¿Hay algunas ideas y motivaciones que se expresen en todas tus actividades?

SSK: La pasión, el compromiso con lo que hago, la ilusión, la utopía, los sueños y en algún lugar nunca abandonar los deseos de vivir en un mundo mejor.

Comentarios

Comentarios