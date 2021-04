Expropiarán inmuebles para desarrollar el Parque de Actividades Económicas de General Pico

En el plenario de comisiones de Asuntos Agrarios, Asuntos Constitucionales y Hacienda y Presupuesto, de la Cámara de Diputados de La Pampa, se trató el proyecto de Poder Ejecutivo Provincial (PEP) para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación por el Estado Provincial los inmuebles cuyo destino será la creación de un nuevo Parque de Actividades Económicas en la ciudad de General Pico. Esta iniciativa fue dictaminada favorablemente por mayoría y se fijó posición en el recinto por parte de la minoría.

La diputada Valeria Luján explicó que “se pretende ampliar el territorio para poder radicar actividades comerciales e industriales, porque desde el gobierno provincial existe un plan de desarrollo estratégico”.

Por su parte, Marcos Cuelle consultó si está realizado un estudio de impacto ambiental en el terreno donde se desarrollará el Parque Industrial, y Alicia Mayoral respondió: “Hoy ya nadie se anima a no prever estas cosas, hoy no podemos tomar solo el desarrollo económico sin tener en cuenta lo humano y el medio ambiente”.

Andrea Valderrama insistió en que “la Ley de impacto ambiental de La Pampa obliga previamente a que se tenga que realizar el estudio para no expropiar bienes que después no se puedan explotar”. Mayoral se “comprometió” a traer cualquier tipo de “avances en ese sentido”, y ratificó que no tiene “dudas de que algo pueda estar al azar en estas situaciones”.

Comentarios

Comentarios