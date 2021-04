Alfonzo: «Hay que terminar con el puterío barato, esto es un Hospital no un Jardín de Infantes»

El flamante titular del Hospital Pablo F. Lacoste de Eduardo Castex, José Alfonzo, aseguró que comenzó una nueva etapa en este centro de salud y advirtió que todos los miembro del personal deberán aportar lo mejor de sí para atender a los vecinos y vecinas del pueblo. También recomendó a quienes no quieran trabajar que den un paso al costado «porque son empleados del gobierno provincial y cobran sueldos muy importantes». «Este es un hospital que merece madurez. Acá hay que terminar con todo el puterío barato generado por algunos compañeros que pasaban información a los medios de comunicación para desprestigiar a otros miembros del equipo. Debemos entender que esto es un hospital, no un jardín de infantes y que a este lugar se viene a trabajar. Y deben saber que si quieren hacer denuncias infundadas, los acusados deberán rendir cuentas a la Subsecretaría de Salud, a la FIA o ante la Justicia», sentenció el médico.

En menos de dos años el hospital de Eduardo Castex cambió dos veces de director. El renunciante Gustavo López permaneció exactamente 15 meses al frente de la dirección, hasta hace un par de días cuando decidió renunciar por solicitud de los jefes de área, quienes pretendían una conducción «con otro perfil».

Las intensas disputas internas entre sectores muy diferenciados provocó que el Ministerio de Salud resolviera designar al doctor José Alfonzo al frente del establecimiento, con una fuerte apoyatura institucional. «Hay un fuerte apoyo del Ministerio de Salud. Sabemos que hay compromiso y que existe un equipo con ganas de trabajar para terminar muchas cosas que se pretenden llevar adelante para mejorar la calidad de los servicios que brindamos a la comunidad», añadió.

Según Alfonzo, «tenemos que defender este hospital porque es el único establecimiento al que acuden todos los vecinos ante una emergencia. Este hospital no es un bastión político ni religioso, aquí se viene a trabajar para brindar el mejor servicio a la comunidad de Eduardo Castex», sentenció.

– Usted dice saber quiénes pasan información tergiversada a medios de comunicación para desprestigiar a compañeros de trabajo. ¿Se reunirá con esas personas?

-Sí. Me reuniré con todos los servicios para atender las mejoras que sean necesarias y fortalecer todo lo que funciona bien. No se puede hablar de otra cosa que no sea trabajo. Lo que paso antes, ya está. Ahora tenemos que trabajar y el que no quiere trabajar deberá dar un paso al costado. Es lo único que solicité (a las autoridades del Ministerio de Salud). No puede ser que un hospital no sea un ámbito saludable de trabajo y que haya personas que pretendan ir a trabajar a otros centros porque no soportan estas cuestiones. Y deben entender que debemos brindar lo mejor de nosotros, porque a los vecinos les cuesta mucho pagar sus impuestos para que a nosotros nos paguen los salarios.

Comentarios

Comentarios