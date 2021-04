Escándalo político en Castex: La jueza de Faltas presentó la renuncia después de participar en un encuentro social ilegal

La jueza de Faltas de Eduardo Castex, Evangelina Ramis, presentó la renuncia al cargo, después de quedar involucrada en un encuentro social ilegal. La información fue confirmada por la propia Ramis a Radio DON 101.5 Mhz. Desde la municipalidad de Eduardo Castex no se brindó información oficial, e incluso no se pudo contactar a las autoridades municipales porque no atendieron los teléfonos a este medio de comunicación.

El encuentro social ilegal se desarrolló el sábado a la noche en una vivienda ubicada en la zona norte, y continuó hasta horas de la madrugada.

La policía procedió a identificar a los asistentes durante la madrugada, y varios de los asistentes serían reincidentes en las infracciones a las medidas sanitarias establecidas para evitar la propagación de la Covid 19.

