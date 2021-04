Viajes de Egresados: 50.000 estudiantes devolvieron sus viajes y las agencias temen más cancelaciones

Las empresas de turismo que organizan viajes de egresados ven un panorama oscuro no sólo para este año, sino también para el 2022 ya que aún no han comenzado las ventas. Las agencias temen que haya más devoluciones de viajes, hasta ahora ya tuvieron que cancelar 50.000 viajes estudiantiles. Aún no viajaron 80.000 estudiantes que tenían fecha para el 2020, creen que hasta fines de agosto, no volverán los viajes de egresados.

El año pasado quedaron pendientes 160.000 viajes de egresados que no pudieron salir por la pandemia. Adrián Manzotti, a cargo de la comisión de turismo estudiantes de Federación Argentina de asociaciones de empresas de viajes y turismo (FAEVYT) señalo a BAE Negocios: “Aproximadamente 50.000 estudiantes decidieron cancelar el viaje y retirar el 75% del dinero pagado, ya que por la resolución 498/2020 la agencia puede retener el 25% del valor. De los 110.000 que quedaron pendientes para viajar este año, apenas 30.000 pudieron realizar su viaje y quedan aún 80.000 jóvenes que iban a viajar el año pasado que todavía no viajaron».

«Si podemos retomar actividades en mayo, reprogramaremos los viajes para fin de agosto. Entre todos resolvimos que no habrá viajes de egresados ni en junio, ni en julio ni en la primera mitad de agosto. Hay que ver si la pandemia nos permite retomar para fin de agosto”, dijo.

Reprogramación de viajes estudiantiles

Desde el sector Manzotti señaló: “El año pasado se contrataron 80.000 viajes de egresados para el 2021. Tuvimos una caída muy fuerte en la demanda, en promedio fue del 50%”. El panorama para el 2022 viene peor aún: “A esta altura ya se empiezan a vender los viajes de egresados y con esta situación no han empezado las ventas y creemos que nos costará mucho poder vender viajes estudiantiles”, aclaró el miembro de FAEVYT.

Cuando se le consulta si el sector hace un mea culpa por los casos de Covid que regresaron con certificados de PCR truchos, Manzotti señaló: “Fueron muy pocos los casos con Covid 19, apenas un 6% de los que viajaron y no utilizaron camas en ningún destino. Al exterior sólo viajaron 1200 chicos a Cancún, el único destino que lo permitía. Los que viajaron último se infectaron pero el problema fue de los padres que viajaron para acompañarlos, ellos debían controlarlos y no dejarlos venir un con PCR falso. El sector extremó los controles, el PCR se lo paga cada uno”.

Devolución de viajes de egresados

Ante el panorama complicado, saben que es probable que pueda haber más cancelaciones de viajes. “Los que quieran cancelar los viajes deberán hacer el trámite en la agencia de turismo en la que lo compraron. El trámite no puede tardar más de 30 días y el dinero se devolverá en dos cuotas. Sólo se reintegra el 75% pagado, el 50% a los 30 días y el 50% restante a los 60 días. Creemos que los que contrataron viajes en 2020 y no cancelaron hasta ahora viajarán, pero los que quieran acceder a la devolución del viaje lo pueden hacer”, señaló desde FAEVYT.

