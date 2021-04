Ziliotto desestimó comprar vacunas contra la Covid 19: “Existen intermediarios, pero somos serios”, dijo

El gobernador Sergio Ziliotto hoy desechó la posibilidad de que el gobierno de La Pampa compre vacunas contra la Covid 19. Explicó que las provincias que han iniciado proceso de adquisición de vacunas las recibirían a fin de año, porque actualmente existe incumplimiento de entrega. “Para esa fecha ya van a estar cumplidos los contratos que tiene firmados el Gobierno Nacional para la obtención de las dosis requeridas”, advirtió.

El mandatario pampeano reconoció la existencia de “intermediarios” ofreciendo “todo tipo de vacunas”. “En esa no vamos a entrar, porque somos serios. Como lo dije el otro día, en la conferencia, nosotros asumimos una responsabilidad con el Presidente y los 24 gobernadores, que desde el primer momento está centralizada la lucha contra el Covid, y parte de esa lucha es la compra de vacunas”, ratificó.

También desestimó las versiones de los medios periodísticos porteños, tras la publicación del diario Clarín indicando que las vacunas chinas tienen baja efectividad. “El último dato cierto que tenemos nosotros es que el nivel de efectividad de Sinopharm es del 79 %. Me refiero a Sinopharm y no Sinovac, no hay que mezclar las cosas, seamos serios”, resaltó.

“EXISTE FALTANTE A NIVEL MUNDIAL”

También se refirió a la posibilidad de que el gobierno provincial compre vacunas. “Se analizan todas las alternativas, pero nos situamos en la responsabilidad que tiene cada uno y estudiamos todos los escenarios”, dijo.

“Existe falta de vacunas a nivel mundial, que provoca un grado importante de incumplimiento de entrega a nivel nacional. Es imposible que salgamos como provincia en este contexto a comprar. Sabemos que no hay venta de vacunas”, destacó.

LLEGAN MÁS VACUNAS

Ziliotto afirmó que en la provincia se esa vacunando y detalló que la semana pasada entraron 6.750 dosis y esta semana llegan 2.700 más. “A eso se suma que en estos días comenzamos la vacunación antigripal, va a ser una semana intensa de vacunación”, destacó.

