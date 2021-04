Una policía amamantó al bebé que custodiaba en un hospital de Córdoba

El bebé de ocho meses, gravemente herido en la cabeza con un tenedor en barrio Ferrer, continúa internado en sala común en el Hospital de Niños. Por su seguridad, el lugar se encuentra custodiado por agentes de la Policía de Córdoba. Hoy, una de las agentes fue noticia por su acto de amor hacia el pequeño.

Se trata de la agente Yamile Mitlacher, que mientras cumplía la consigna policial, le dio de amamantar al bebé. De acuerdo a lo que contó en diálogo con ElDoce.tv, el bebé de ocho meses vomitó el yogurth y rechazó la papilla.

Ante esta situación, no dudó en darle el pecho. “Lo vi inquieto, apenas lo levanté me di cuenta que necesitaba la teta. Fue instinto maternal”, expresó aún emocionada. “Se me partió el alma, le di el pecho y se durmió. Cuatro veces tomó de la teta”, agregó.

Mitlacher es mamá de tres hijos, uno de ellos tiene un año y aún está en período de lactancia. Eso facilitó que pudiera asistir al pequeño herido y la imagen de ese momento no deja de viralizarse. La mujer policía está en la fuerza hace cinco años y sus jefes la felicitaron por el emotivo accionar.

La madre y el tío del pequeño tienen prohibido acercarse por estar imputados en la causa, que determinó la detención de su hermano de 18, acusado de haber herido al menor. En medio del drama, el pequeño, que se encuentra bajo custodia de la SeNAF.

