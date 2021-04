Playa de estacionamiento para camiones en Castex: «En algunos barrios no circulará el tránsito pesado», anticipó Curutchet

La intendenta Mónica Curutchet reveló que está «trabajando» para poner en funcionamiento una playa de estacionamiento de tránsito pesado, y así evitar la circulación de los camiones en las calles de tierra y fundamentalmente barrios de Eduardo Castex. «En los próximos meses estará funcionando la playa de estacionamiento de vehículos de carga y habrá barrios donde no podrá acceder el tránsito pesado», reveló la mandataria en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz. Y destacó: «Ya nos vamos anticipando al proyecto de pavimentación, porque si no esto implicaría que la Dirección Provincial de Vialidad no se interese en pavimentar barrios donde hay circulación de tránsito pesado».

Las calles de los barrios fundamentalmente de la zona norte y oeste de Eduardo Castex se tornan intransitable después de los días de lluvias, dado que la circulación del tránsito pesado provoca ondulaciones y lagunas en los pasajes y arterias. Incluso, en algunos barrios el estacionamiento de los camiones entorpece la circulación vehicular, aun transgrediendo las ordenanzas municipales vigentes.

«Tenemos una gran cantidad de transportistas en la localidad y hay que buscar soluciones sin limitar el trabajo de los vecinos y dar respuestas sin prohibiciones», dijo la entrevistada.

Curutchet se lamentó porque las últimas lluvias, de la semana pasada, deterioraron el trabajo realizado -en los días previos- en la zona norte. «Ahora se tendrá que realizar un repaso para dejarlas en condiciones», reconoció.

«Continuaremos con las calles que nos quedan hasta que dejemos todas las calles arregladas, donde esperamos que está semana podamos terminar Barrio Norte», anticipó.

-La comuna invierte sumas importantes en el mantenimiento de calles, pero la circulación del tránsito pesado las deteriora rápidamente. ¿Hay temor al costo político de limitar la circulación del tránsito pesado en la zona urbana?

-No analizo los costos políticos. Quiero plantear al vecino una prohibición, pero brindando una alternativa. Entonces, en unas semanas o un mes saldrá la concreción de una playa de estacionamiento para camiones, y después haremos el trabajo de empezar a desviar el tránsito

en sectores donde rompen las calles hacia la zona habilitada. No es temor de costos políticos, sino que es gestión con planificación para darles respuestas a los vecinos. No puedo prohibir sin dar alternativas. En los próximos meses estará funcionando la playa de estacionamiento de

vehículos de carga y habrá barrios donde no podrá acceder el tránsito pesado. Incluso ya nos vamos anticipando al proyecto de pavimentación, porque si no eso implicaría que la Dirección Provincial de Vialidad no se interesaría en pavimentar barrios donde hay circulación de tránsito

pesado.

-¿Dónde se instalaría esa playa de estacionamiento de tránsito pesado?

-Cuando tenga el terreno haré el anuncio con toda la información. Hoy no tengo el espacio, pero estoy trabajando en la gestión para concretar este proyecto. El emprendimiento sería municipal y analizamos una futura concesión. Pero, primero quiero tener el terreno y después trabajaremos sobre el espacio.

-¿Esto sería antes de mediado o fin de año?, y ¿cuáles son los plazos que manejan?

-Espero tener el terreno antes de mediado de año, tengo el dibujo del proyecto en la computadora porque ya estuvo trabajando la arquitecta municipal en este emprendimiento. Y ahora necesito el espacio y con (la asesora legal) Norma Saucedo hemos realizado las gestiones para avanzar, porque se trata de una posible donación.

Comentarios

Comentarios