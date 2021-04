Coronavirus: La dramática búsqueda de una cama para internación en la CABA

La jueza Nacional de Ejecución Penal de la Ciudad de Buenos Aires María Jimena Monsalve contó en su cuenta de Twitter la dramática situación que vivía la noche del jueves, cuando contagiada con coronavirus, tuvo que esperar «destruida» durante 15 horas y sentada en una silla para acceder a una cama en un sanatorio porteño.

Monsalve relató el jueves en las redes sociales que se contagió de coronavirus a través de su hijo, que se infectó en la escuela, por lo que tras conocer su resultado positivo, ingresó a una clínica de la Ciudad, donde tuvo que esperar para recibir atención médica.

«Estoy ingresada en un sanatorio con Covid. No hay cama. Desde las 15 horas no me derivan. Sentada en una silla, destruida. Hace 30 años aporto. Contagio por hijo escolar. Soy asmática y me cuide como pocos. Nadie dice esto en los medios. @ospjn @AMFJNArgentina #nohaycamas», posteó en su cuenta.

Estoy ingresada en un sanatorio con Covid. No hay cama. Desde las 15 horas no me derivan. Sentada en una silla, destruida. Hace 30 años aporto. Contagio por hijo escolar. Soy asmática y me cuide como pocos. Nadie dice esto en los medios. @ospjn @AMFJNArgentina #nohaycamas — jimemonsalve (@jimemons) April 16, 2021

Además, la magistrada -que encabeza la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal- preguntó «por qué llegamos a esto», en un mensaje que dirigió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y al presidente Alberto Fernández.

«Me rompo el alma cada día por asegurar el derecho a la salud de mis detenidos. Y no puedo recibir la atención que necesito y merezco, cuando el cuerpo no da para más», agregó Monsalve.

Horas después, a las 3 de la madrugada, la jueza posteó: «Ahora sí, acostada en una cama. No importa color político, esto es vida o muerte. Ahogarte o respirar. Volver a ver a tus hijos. Hoy la comunicación en red y los que me conocen transparente y justiciera me ayudaron y confié en cada uno. Conciencia, por favor».

«Ah y despierta, porque me dieron un vagón de remedios, entre ellos corticoides, que me dan insomnio», finalizó su posteo la magistrada.

Gracias por los mensajes! Sigo internada, mejorando, de a poco, es lento. Agradezco al personal de salud el amor y entrega. Verlo pone la piel de gallina. Nos vemos solo los ojos. Agotados. Pero su palabra de calma se escucha. Saben, cuidan y se exponen. Dependemos de ellos. 👏🏻👏🏻 — jimemonsalve (@jimemons) April 17, 2021

Comentarios

Comentarios