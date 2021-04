Liga Pampeana 2021: Los equipos de Castex continúan manteniendo puntaje ideal

Los dos equipos de Eduardo Castex en la Zona Centro, los dos de Intendente Alvear en la Zona Norte y Juventud Regional y Costa Brava en la Zona Sur, son los líderes del campeonato de la Liga Pampeana de Fútbol. La tercera fecha no cerró, dado que Cultura Integral de Colonia Barón y Deportivo Argentino de Quemú Quemú no pudieron jugar por la lluvia, y el resultado puede modificar las posiciones en la Zona Sur. Los dos equipos castenses son los únicos que tienen puntaje ideal al cabo de la tercera fecha, solamente Cultura Integral de Colonia Barón puede alcanzar este promedio . RESULTADOS – POSICIONES – PRÓXIMA FECHA

ZONA CENTRO

Rivadavia de Arata 1 – 1 Cultural Argentino

Racing de Eduardo Castex 3 – 0 Sportivo Independiente

Pico FC 2 – 1 Caleufú FC

Estudiantil de Eduardo Castex 2 – 0 All Boys de Trenel

-POSICIONES

Racing Club y Estudiantil de Eduardo Castex, 9 puntos; All Boys y Pico FC, 6; Sportivo Independiente, 3; Rivadavia de Arata, Cultural Argentino 1 y Caleufú FC, 0.

-PRÓXIMA FECHA

All Boys vs Rivadavia; Estudiantil vs -Pico FC; Caleufú FC vs –Racing Club; Sportivo Independiente vs Cultural Argentino.

ZONA NORTE

Sportivo Realicó 0 – 1 Ferro de Alvear

Alvear FC 1 – 0 Agrario de Parera

Jorge Newbery 0 – 1 Ferro de Realicó

Libre: Matienzo de Ingeniero Luiggi

-POSICIONES

Alvear FC 7 y Ferro de Intendente Alvear, 7; Ferro de Realico, 6; Jorge Newbery, 3; Matienzo de Ingeniero Luiggi, 1; Sportivo Realicó, 1; Agrario de Parera, 0.

-PRÓXIMA FECHA

Ferro de Realicó vs Alvear FC; Agrario de Parera vs Sportivo Realicó; Ferro de Intendente Alvear vs Jorge Newbery. Fecha Libre: Matienzo de Ingeniero Luiggi.

ZONA SUR

Lonquimay FC 1 – 2 Juventud Regional

Costa Brava 1 – 0 Deportivo Unión

Deportivo Ranqueles 1 – 1 Ferro de General Pico

Cultura Integral-Deportivo Argentino (suspendido por lluvia)

-POSICIONES

Juventud Regional 7 y Costa Brava 7 puntos; Cultura Integral 6 (*); Ferro de General Pico 4; Deportivo Ranqueles 2; Deportivo Unión y Deportivo Argentino (*), 1.

-PRÓXIMA FECHA

Cultura Integral vs Lonquimay; Deportivo Argentino vs Deportivo Ranqueles; Ferro de General Pico vs Costa Brava; Deportivo Unión vs Juventud Regional.

(*) Tienen un partido pendiente

