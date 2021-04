El respaldo de Calu Rivero a Érica Rivas

La confesión que Érica Rivas hizo en una entrevista con Página/12, donde reveló que los productores y directores de la obra teatral Casados con Hijos la bajaron del proyecto y la tildaron de «feminazi», sigue generando repercusiones. Esta vez, fue Calu Rivero quien brindó su apoyo a la actriz a través de un mensaje de Instagram.

«Las mujeres no son silenciosas por naturaleza; han sido silenciadas. No carecen de voz; sus palabras son mal recibidas. Yo Te escucho Mujer», escribió Dignity -tal como se hace llamar Calu Rivero desde finales de 2019-, quien en 2012 renunció a la telenovela Dulce amor y luego acusó a Juan Darthés (56) por los acosos recibidos durante la grabación del programa.

El mensaje de Instagram fue acompañado por una imagen de Érica Rivas interpretando a uno de los personajes más célebres de la película Relatos Salvajes, dirigida por Damián Szifron. Rivas respondió el gesto de apoyo de su colega y comentó, entre corazones violetas: «y yo».

En una entrevista con Página/12, Rivas dio detalles sobre su participación en la obra de teatro Casados con Hijos y los falsos rumores que circularon entonces: «Eso es algo que quiero que quede claro, yo no me fui, yo quería hacer ese proyecto, a mí me echaron. Me sacaron de las fotos de promoción, de la marquesina del teatro que ya estaba lista. Y lo hicieron por WhatsApp a la vez que hacían público un mail privado», contó la actriz.

