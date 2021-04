Miguel Bárzola y Daiana Ocampo, los ganadores de la maratón A Pampa Traviesa

El bragadense Miguel Bárzola y la pilarense Daiana Ocampo triunfaron en la 36º Maratón Internacional A Pampa Traviesa, que se disputó ayer bajo la lluvia por calles de esta ciudad de Santa Rosa, y que fue válida por el Campeonato Nacional de los 42,195 kilómetros.

La competencia, que fue organizada por la Municipalidad de Santa Rosa y fiscalizada por la Federación Atlética Pampeana, se realizó con estricto control sanitario por la pandemia del coronavirus.

Bárzola se impuso con un tiempo de 2 horas, 17 minutos y 28 segundos, escoltado por el entrerriano Martín Méndez, con 2h18m40s, y el cordobés Pedro Luis Gómez, con 2h20m42s.

Alrededor de 200 mujeres y hombres llegaron a la capital pampeana ilusionados en poder realizar la marca mínima que los depositara en la cita deportiva más importante del mundo, los Juegos Olímpicos de Tokio, sin embargo el clima jugó esta vez una mala pasada: durante toda la mañana y parte de la tarde llovió sin parar, que generó que algunas calles del circuito estuvieran llenas de agua que complicó aún más el transitar de los atletas.

Si es habitual que los y las maratonistas no puedan conciliar el sueño la noche previa a una maratón por la ansiedad y los nervios, para esta edición de la tradicional prueba la mayoría llegaron si haber podido descansar lo suficiente al escuchar la lluvia. «Sabía que si la tormenta no se cortaba, se iba a complicar, y así sucedió», indicó Bárzola ya más distendido entre sus compañeros, después de un triunfo que no hizo más que rarificar su excelente historial.

Bárzola, que reside en España, salió decidido a respetar su plan de carrera, por ese motivo no se desesperó por ocupar el primer lugar en el pelotón, y recién pasó a dominar después de los 30 kilómetros, cuando el cuerpo comienza a pasar factura del enorme esfuerzo que requiere esta prueba.

En la primera parte de la competencia marcaron el ritmo el bonaerense Luis Molina, Méndez, el tresarroyense Ulises Pedro Sanguinetti y el neuquino Javier Carriqueo, aunque este último atleta abandonó. Más atrás el pelotón se fue disgregando, y entre los pampeanos Alfredo Aguirre trataba de no perder su ritmo y se mantenía entre los diez primeros.

Méndez no tardó en trepar al primer puesto, y mientras las piernas le respondieron mantenía una buena diferencia con respecto a Bárzola, que no aflojó y que tomó ese lugar cuando restaban poco más de ocho minutos para finalmente festejar una victoria, pero sin poder hacer la marca que él pretendía.

Cuarto quedó Sanguinetti, con un registro de 2h22m50s, quinto, el bonaerense Lucas Báez, con 2h22m59s, sexto, Diego Balmaceda, con 2h26m08s, séptimo, el trelewense Gerardo Haro, con 2h30m33s, octavo, Alejandro Monin, con 1h30m42s, noveno, Ignacio Díaz, con 2h31m15s, y décimo, José Sánchez, con 2h31m35s.

En tanto que Simón Cabrera y Alfredo Aguirre (decimosegundo en el Nacional) fueron los mejores pampeanos en la maratón al ubicarse decimoquinto y vigésimo, respectivamente. Cabrera, de Santa Rosa, marcó un tiempo de 2h38m01s, mientras que Aguirre, oriundo de Macachín y radicado en Santa Rosa, registró 2h41m32s.

Ocampo, de punta a punta

La pilarense Daiana Ocampo se impuso de punta a punta en la media maratón de A Pampa Traviesa, estableciendo una marca de 2 horas, 31 minutos y 41 segundos. La escoltaron la cordobesa Rosa Godoy, con 1h48m29s, y la marplatense Karen Celas, con 1h49m06s.

Ocampo, tal como es su estilo, se esforzó hasta el final, aunque sabiendo que la marca no iba a ser la esperada. Al cruzar la llegada, la bonaerense apenas se mantenía en pie por el dolor en sus piernas y por el cansancio.

El cuarto lugar fue para la bonaerense María Belén Iardino, con 2h49m43s, y quinta, Yamila Maidana, que con un tiempo de 2h57m23s fue la mejor pampeano, en su debut en esta distancia.

El sexto puesto quedó en manos de la achense Marina Schwemmer, que estableció un registro de 3h06m41s, séptima fue la porteña Carolina Torres, con 3h08m04s, octava, la platense Karina Garnica, con 3h09m41s, novena, Natalia Albornoz, con 3h15m47s, y décima, Luciana Lucero, con 3h16m14s.

Muñoz triunfó con récord

El atleta de Esquel Euslalio Muñoz y la cordobesa Dahyana Patricia Juárez se impusieron en los 21K de la Maratón Internacional A Pampa Traviesa, con punto de partida y llegada frente al palacio municipal.

Muñoz y Juárez dominaron la carrera de punta a punta, en una carrera en la que llovió todo el tiempo, inclusive por momento de forma torrencial que afectó el rendimiento de los atletas.

Muñoz completó la media maratón con 1 hora, 04 minutos y 18 segundos, tiempo que se convirtió en un nuevo récord para esta competencia. El podio se completó con el jujeño Miguel Maza, con 1h07m37s, y con el chacabuquense Mauro Rozza, con 1h09m27s.

El chubutense admitió que si bien quedó satisfecho con la marca que hizo, es consciente de que podía haber corrido mejor aún. «El clima nos condicionó un poco, por suerte pude demostrar toda la preparación que hice para esta carrera. Me siento contento con este triunfo porque esta es una maratón con mucho prestigio».

El porteño Hernán Granja ocupó el cuarto puesto, con un registro de 1h11m32s, quinto terminó el cordobés Marcos Ariel Salas, con 1h12m23s, sexto, el bonaerense Leonel Jarrín, con 1h12m38s, séptimo, el carhuense Cristian Cabrera, con 1h12m39s, octavo, el bonaerense Maximiliano González Maffeo, con 1h12m44s, noveno, el puntano Mario Rosales, con 1h13m19s, y décimo, el bahiense José Sallago, con 1h13m16s.

El santarroseño Eduardo Záccara fue el mejor pampeano ubicado en esta distancia con el decimoséptimo lugar, con un registro de 1h16m35s. En tanto que Federico Braum terminó vigésimo tercero, con 1h18m52s, Claudio Pérez, vigésimo cuarto, con 1h19m11s; Wálter Cabrera, vigésimo sexto, con 1h19m34s, Gustavo Alzugaray, trigésimo primero, Lucas Andiarena, vigésimo sexto, con 1h22m37s, Guido Ballestero, vigésimo noveno, con 1h23m15s, Fernando Videla, cuadragésimo, con 1h23m21s, y Brian Parramon, cuadragésimo cuarto, con 1h23m57s.

La cordobesa Dahyana Juárez dominó en los 21 kilómetros desde el inicio y con un ritmo que le permitió escaparse con relativa facilidad con el pelotón.

Juárez registró un tiempo de 1 hora, 17 minutos y 37 segundos, escoltada por la porteña Luisa Páez, con 1h23m02s, y la chubutense Karina Neipán, con 1h23m44s. Cuarta se posicionó Maira Andrés, con 1h28m19s, sexta, la puntana Andrea Quiroga, con 1h29m15s, sexta, la santarroseña Verónica de La Nava, con 1h30m25s, séptima, Pamela Araneo, con 1h30m47s, octava, la marplatense Lucía Bagaloni, con 1h31m20s, novena, la santarroseña Josefina González, con 4m27s, décima, la puntaba Carla Tatiana Dutrey Aguilera, con 1h34m13s, decimoprimera, la cordobesa Beatriz Nicollier, con 1h34m47s, decimosegunda, la piquense Daiana Montero, con 1h35m55s, decimotercera, Mónica Avaca, con 1h36m12s, decimocuarta, Carola Manson, con 1h36m25s, y decimoquinta, Manuela Daniluk, con 1h37m23s.

Comentarios

Comentarios