Jordan Cornara festejó los 100 goles con la camiseta de Estudiantil de Eduardo Castex

El delantero Jordan Cornara alcanzó los 100 goles de la camiseta del Club Estudiantil de Eduardo Castex. El delantero puntano anotó por duplicado ante All Boys de Trenel, por la tercera fecha de la Zona Centro de la Liga Pampeana de Fútbol, y terminó festejando con una camiseta tricolor con el número 100 en la espalda, que le entregaron las colaboradoras “Lili” Peña y Amalia Peirano. “No sé si obsesionado pero quiero hacer goles todos los partidos. Y nunca me había emocionado, pero (este domingo) se me vinieron muchas cosas a la cabeza y cuando me entregaron la camiseta la Lili y la Amalia, realmente se me cayeron las lágrimas”, relató ayer Cornara en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz. “Y después en el vestuario lo compartí con mis compañeros, porque sin ellos no podría hacer ningún gol”, reconoció.

“El domingo fue un día especial porque no me imagine que iba a hacer el gol 100 y cuando lo hice se me vinieron muchas cosas a la cabeza. Encima mis viejos que vienen todos los domingos a verme y justo este domingo no vinieron”, se lamentó.

Cornara tiene 17 años y es oriundo de Nueva Galia, un pequeño pueblo ubicado en el límite entre La Pampa y San Luis. Tiene un amplio recorrido futbolero, dado que a los 14 años se sumó a las inferiores de Banfiel, donde jugó en Novena y Octava. Después en 2010 llegó a Alvear FC donde hizo las inferiores, y término jugando el primera división en el equipo que ganó el Torneo Provincial de ese año, e incluso debutó en un clásico pueblerino.

Continuaron cuatro años en Gimnasia y Esgrima de La Plata, para llegar después a Recreativo de Bernardo Larroudé e inmediatamente pasar a Racing Club de Eduardo Castex para jugar un Torneo Provincial. Finalmente en 2015 fue contratado por Estudiantil, donde juega desde ese momento, después de breves pasos por Alvear FC y Pampero de Guatraché.

“MI SEGUNDA CASA”

“Hace varios años que estoy en el club y siempre me trataron de la mejor manera”, destacó ayer Cornara.

“Cuando vivís del futbol siempre evalúas la conveniencia económica, pero también miras la comodidad. Esta es mi segunda casa, me han tratado siempre de 10, y esto se refleja en la cancha, porque cuando te tratan bien, en la cancha rendís al máximo”, aseguró el entrevistado.

“No tenía noción de los goles hechos acá, pero el año pasado me comentaron que estaba cerca de los 100. Después vino el problema de la pandemia, y estaba ansioso pero con los pies sobre la tierra, porque lo importante es sumar de a tres, pero lo miraba de reojo porque por ahí me vuelvo loco por las ganas de hacer goles”, admitió el delantero.

-Cornara, si tu equipo gana y no convertís, ¿te modifica el estado anímico?

-Antes no pensaba tanto, y por ahí ganábamos y no convertía y me sentía mal. Me duraba un rato, y después se me pasaba. Ahora somos más grandes, y lo tomó de otra manera. Si me pasas, que por ahí estando dentro de la cancha no quiero salir y me enojo si me sacan, pero entiendo que estamos para sumar y no querer salir no es una mala intención, sino que solamente porque queres dar lo mejor de vos y aportar al equipo.

-¿En Estudiantil tuvistes tu máximo rendimiento deportivo?

-Sí. Creo que acá he tenido buen nivel. En Alvear y en Guatraché anduve bien, y entrenamos para mejorar y mantener el nivel. Mantener el nivel es difícil, y convertir todos los partidos no es fácil.

