Brote de Covid 19 en la comisaría de Santa Isabel: Convocaron refuerzos de La Humada

El jefe de Policía, Héctor Lara, confirmó que en Santa Isabel actualmente 5 policías -de los 12 que prestan servicios- dieron positivo de Covid-19. El jefe del distrito oesteño logró recuperarse y ahora reasumió el mando, sin embargo, tiene un plantel reducido.

Lara estuvo en Santa Isabel este martes. Actualmente hay cinco policías contagiados, de un plantel de doce efectivos, publicó AM 900.

En las últimas horas reasumió el jefe, quien fue reemplazado por un oficial que llegó desde La Humada junto a otro empleado policial. «Se cubrió el personal con gente de la Caminera, pero hubo que traer al oficial y otro empleado desde La Humada», precisó.

MÁS CONTAGIOS

En la actualidad hay casos de contagios en General Pico y en Intendente Alvear, pero la situación no alcanza la gravedad de lo ocurrido el año pasado.

«Aunque nos ha aumentado ahora la cantidad de contagios. Veníamos bien. No hay que olvidar que el año pasado tuvimos que reemplazar personal en Catriló, Intendente Alvear, Realicó. Estuvo más crítico que ahora. Van surgiendo casos, pero no son tantos. Esperemos que no se nos complique más», dijo Lara.

Comentarios

Comentarios