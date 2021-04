La castense Sabina Ruiz hizo historia: La primera jugadora trans en una competencia oficial en La Pampa  

El partido que disputaron el Club Estudiantil y Agrario de Parera en Eduardo Castex por la segunda fecha de la Liga Provincial de Hockey quedará en la historia del deporte pampeano. Y no será por el resultado, ni tampoco porque haya definido un campeonato. La causa es mucha más importante: fue el primer partido de una competencia oficial donde participó una jugadora trans en La Pampa.

«El domingo jugué mi primer partido oficial en la Liga de Hockey y ahora cualquier jugadora trans que se quiera sumar a cualquier deporte, tendrá un antecedente para evitar que nos sigan negando derechos», destacó la castense Sabina Ruiz a esta corresponsalía.

La alegría que vivió Sabina el domingo requirió de intensas jornadas previas de reclamos, donde solamente encontró negativas y postergaciones. Porque empezó a practicar el deporte en 2017, y desde entonces entrenaba de lunes a viernes, y los fines de semana tenía que ver a sus compañeras detrás del tejido.

Esta situación la llevó a realizar planteos legales, pero la respuesta fue que tenía que realizarse un tratamiento de hormonas. «Es un tratamiento invasivo a su cuerpo porque te metes hormonas que pueden provocar enfermedades graves. En mi caso no me animaría a realizar este tratamiento», planteó antes y lo reafirmó ahora.

La situación le provocó un cansancio psicológico y la afectó emocionalmente. Igualmente siguió entrenando, quizás intuyendo que llegaría el momento de pisar una cancha para disputar un partido oficial. Paralelamente continuó entrenando con el Seleccionado LGBT.

Y precisamente desde ahí surgieron las gestiones con las distintas federaciones del país, para destrabar las negativas que existían para incorporar a las jugadoras trans.

-¿La situación se destrabó por las gestiones realizadas desde el Seleccionado LGBT?

-En mi caso hice varios reclamos por la vía legal, pero desde la Selección LGTB+ empezaron a realizar gestiones para que las chicas que integramos el equipo nos podamos federar para jugar en las ligas de sus provincias. Ya se habían federado dos chicas en Mendoza y me tocaba a mí, así que acá hice todos los trámites y hasta el momento no tuve problemas.

Sorpresa y acompañamiento

Sabina Ruiz esperaba con ansias el inicio del campeonato de hockey de esta temporada. Tenía esperanzas que finalmente pudiera integrar la plantilla bohemia en las competencias oficiales. Y después de cuatro años le llegó la esperada noticia. «En un entrenamiento me entere que me habían federado y les agradecí a mis compañeras porque también son parte de esta lucha, e integran el primer equipo de La Pampa que tiene una jugadora trans. Están haciendo un aporte a la inclusión que es muy importante», relató.

Cuando iba a debutar en la semana previa, se suspendió el partido porque Santa Isabel finalmente no participó de la competencia. Tuvo que esperar otra semana. «Coincidió que jugamos de locales, así que fue todo muy lindo. Incluso me fueron a acompañar la abogada Gimena Nogueira que me brindó un apoyo muy importante y me fue a ver el día del partido por si ocurría algo extraño y también asistió el presidente del club Estudiantil, Jorge Martín», relató.

«Me sentía marginal»

«El hockey estuvo en mi vida desde chica y no me podían negar la posibilidad de jugar oficialmente porque no hacia un tratamiento de hormonas. Eran muchos años entrenando con las chicas y llegaba el fin de semana y no podía jugar, eso era realmente muy feo porque entrenaba todos los días y no podía integrar mi equipo. Practicar el deporte que

te gusta te acomoda el alma», relató ayer Sabina Ruiz.

«La ley de identidad de género se debe respetar y hay incluso experiencias y tratados internacionales que no se estaban cumpliendo en el país. Hoy la mitad del seleccionado LGBT está jugando en sus provincias y sin necesidad de someterse a un tratamiento de hormonas», destacó la entrevistada.

«No tienen por qué negarnos la entrada a un partido oficial. Me han hecho sentir marginal, pero después te vas rehaciendo, vas ganando luchas y todos tenemos batallas para librar, donde algunas cuestas pero los resultados llegan. Pero hay que terminar con las limitaciones porque ya no nos pueden limitar más», concluyó.

