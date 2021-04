En Castex: Mientras aumentan los contagios, notificaron a 14 personas por encuentros sociales

La policía de Eduardo Castex durante el fin de semana notificó a 14 personas por no respetar las medidas sanitarias vigentes, y participar en “encuentros sociales no permitidos, reuniones familiares y margen horario de circulación no permitido”. Los procedimientos se desarrollaron durante el fin de semana, en momentos que aumentaron notablemente los contagios de la Covid 19 en esta localidad.

Durante la jornada del viernes, se desalentó un encuentro social en una vivienda del barrio La Parquetera, donde participaban cuatro personas. Ahí se iniciaron actuaciones con intervención del Ministerio Público Fiscal (MPF), por infracción al Artículo 205 del CPA. Además, durante la madrugada se identificó en la vía público a una persona que circulaba en la intersección de las calles Juan B. Alberdi y Eva Perón.

MÁS NOTIFICADOS

El sábado se intervino en una reunión social en una vivienda ubicada entre calles Correa Ortiz y Sargento Cabral, donde participaban cuatro personas; y posteriormente se identificó a cinco personas que circulaban fuera del horario.

También, interceptaron a una persona en el cruce de calles Sargento Cabral y Ramón Zamarbide; otro en el cruce de calles Ramón Castilla y Estrada; también interceptaron a dos personas en el cruce de calles Sargento Cabral y Arturo Illia a quienes se secuestró una motocicleta Honda 200 c.c, y se dio intervención al Juzgado de Faltas de Eduardo Castex, dado que además conducían en estado de intoxicación, dado que el alcohotest arrojó resultado positivo.

Finalmente se procedió a la identificación de una persona en el cruce de calles Malvinas Argentinas y J y E. Martin.

En todas las intervenciones se desalojó los sitios donde se desarrollaban los encuentros sociales, y se notificó a las personas por infracción a los artículos 205 del CPA, con intervención del Ministerio Público Fiscal.

