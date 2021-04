Brote de Covid 19 en Castex: La mayoría de los contagiados “son jóvenes y particularmente varones”, dijo Alfonzo

Se diagnosticaron ayer 30 nuevos contagios de Covid-19 y alcanzaron a 116 los casos activos de coronavirus en Eduardo Castex. Así se convirtió en la jornada con números más elevados desde el comienzo -hace más de un año- de la pandemia. «Estamos muy preocupados porque se multiplican los casos de contagios y estamos más complicados que el año pasado», reconoció ayer el director del Hospital Pablo F. Lacoste, José Luis Alfonzo.

El entrevistado reveló que en este brote la mayor cantidad de contagios se detectan «entre los jóvenes y especialmente varones», y especuló que quizás se genera porque los adultos mayores están vacunados y la inmunización «arrojó resultados positivos».

En Eduardo Castex, los primeros contagios de Covid-19 se registraron el 16 octubre, y el 11 de enero se había alcanzado el «pico máximo» con 22 casos positivos y 109 casos activos. Ayer se detectaron 30 contagios y se superaron los 110 casos activos, para establecer la marca más alta desde el inicio de la pandemia. Además, hay seis pacientes contagiados de coronavirus, que se encuentran internados en el centro asistencial castense.

Alfonzo ayer destacó que los vecinos que dan positivo «no brindan información», por lo cual se dificulta determinar los nexos epidemiológicos. Resaltó el trabajo que realiza el personal sanitarios para armar «las redes de contagios», que permitieron determinar que este segundo brote se originó por un encuentro deportivo donde surgieron seis contagios, después se detectó un brote en una empresa local donde se registraron casos positivos entre los trabajadores y un encuentro social.

«Mucha gente nos consulta para no aislarse o dejar el trabajo, pero esta es una cepa más contagiosa que afecta a jóvenes entre los 30 y 50 años, que se presenta con síntomas y rápidamente se produce en cuadros graves. Ahora la mayoría de los contagiados son jóvenes y varones y velozmente lleva a complicaciones que demandan de terapias intensivas», destacó.

-Alfonzo, ¿para llegar a este panorama tuvo que haber un relajamiento?

-Nos hemos relajado todos. En la parte médica porque aprendimos a tratar una neumonía Covid y revisar un paciente, pero no es un relajamiento laboral, sino que trabajamos más tiempo pero con mas certezas; y la gente también se ha relajado porque cada vez hay más juntadas. Los abuelos están vacunados y ahora es la gente más activamente laboral y peligra sus vidas y las de sus familias.

-¿O sea que en Eduardo Castex ya estamos afrontando un brote de la segunda ola?

-El aumento de casos es increíble, porque hoy se hicieron más de 30 hisopados. Pueden venir sin solicitud de un médico, porque por contacto estrecho y con algún síntoma, se pueden venir a hisopar. Hoy cualquier síntoma resulta sospechoso. Tenemos más de 450 aislados y tenemos más de 100 casos activos, esto significa que hay gente que no aísla, y no sabemos si es por falta de información o por diversos motivos no se están aislando. Las energías las debemos poner en extremar las medidas para disminuir los contagios porque en los últimos 10 días se han multiplicado rápidamente los contagios y tenemos que lograr controlar este aumento de casos. Los vecinos deben entender que tenemos recursos limitados a nivel mundial, porque la disponibilidad de camas es limitada, el oxígeno tiene limitaciones y carecen las camas en las terapias intensivas.

-¿Por qué en este segundo brote se dan más contagios entre los jóvenes y especialmente varones?

-No lo sé, pero hay varios factores. Quizás porque los adultos mayores están vacunados, y la vacuna demostró la efectividad evitando complicaciones. El resto, entre 30 y 50 años, no ha sido vacunado, excepto que sean trabajadores esenciales o tengan factores de riesgo. Deben ser muchos factores. Son las personas más activas laboralmente y no pueden o no quieren hacer aislamiento, y este virus con mutaciones tiene una alta contagiosidad.

-¿El abastecimiento de oxígeno también demandó mayores exigencias para atender a los pacientes internados?

-La semana pasada hicimos una extensión de la red de oxígeno, y obviamente que la producción de oxígeno es más lenta de lo que se usa. Siempre estamos cuidando mucho el oxígeno, porque es fundamental para los tratamientos en esta patología. Extremamos el uso y buscamos otras alternativas. Pero, el hospital cuenta en todas las habitaciones con bocas de oxígeno central, más allá que adquirió tres concentradores de oxígenos que se usa con pacientes que no requieran altas unidades de oxígeno y no usan el central.

