Funcionaria de la comuna de Castex presentó la renuncia con fuertes críticas a la administración de Cambiemos

“Hay muchas cosas que no comparto. No me esperaba irme, pero fue una decisión meditada. Somos funcionarios, pero facturamos y cuando pedís aumentos no te lo dan y después pretenden que vayas hasta a los actos (oficiales)”, dijo en uno de los párrafos la ahora ex directora de Medio Ambiente municipal, Yamila Gerbaudo, en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz. La intendenta Mónica Curutchet había manifestado que la renuncia se produjo por “motivos personales”, pero Gerbaudo la desmintió públicamente. “Escuche la nota que le hizo Cristina (Colombatti) a Mónica (Curutchet), pero no renuncié por motivos personales”, aseguró Gerbaudo.

La intendenta Mónica Curutchet relativizó la renuncia de Gerbaudo, e indicó a la cronista de Radio DON 101.5 Mhz que se desencadenó porque “cuestiones personales que hacen que no pueda continuar en la gestión”. E indicó que ya “hay algunas personas en carpeta a quienes contactaremos en las próximas horas”.

La jefa comunal destacó que desde la comuna “tenemos una agenda de Medio Ambiente muy importante para la gestión, y continuaremos con los mismos lineamientos”.

Por su parte, Gerbaudo consideró que la actual administración llevó a cabo proyectos de forestación que no se pudieron concretar por “falta de elementos y presupuesto”. “Me canseé de bicicletear por todo el pueblo”, ejemplificó Gerbaudo.

