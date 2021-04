Patricia Bullrich: «Le podríamos haber dado las Islas Malvinas a Pfizer»

La presidenta del PRO cuestionó al gobierno por no haber logrado cerrar un acuerdo con el laboratorio estadounidense. «Sólo pedían un seguro de caución».

Patricia Bullrich volvió a cuestionar al Gobierno por no haber logrado cerrar un contrato con el laboratorio estadounidense Pfizer y dijo que no hubiera sido descabellado entregarle a cambio las Islas Malvinas.

«No pidió un cambio de la ley y lo único que pidió fue un seguro de caución, como le pidió a todos los países del mundo. Es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales. Bueno no sé, las Islas Malvinas se las podríamos haber dado», señaló en una entrevista con La Nación +.

Ante el fuerte repudio que generaron sus declaraciones la ex ministra de Seguridad se apresuró a ensayar una aclaración: «Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas».

Como señaló LPO, mientras espera que se destrabe la llegada de las vacunas de AstraZeneca, el gobierno nacional dice que retomó las dificultosas negociaciones con Pfizer, cuyo contrato fue firmado con Argentina el año pasado luego de la sanción de una ley con los parámetros que había reclamado.

Luego sus ejecutivos aseguraron que esa norma no era suficiente porque tenía la palabra «negligencia» como causal de un juicio en el país. Y el contrato se cayó, hasta que en estos días las gestiones de Carla Vizzotti se retomaron.

La frase brutal de Bullrich sobre Malvinas es coherente con lo que hizo su gobierno. Política de entrega y sumisión, desprecio por nuestras causas nacionales. Olvido imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá. ¿Bullrich no tiene Patria? pic.twitter.com/67QtPat6UU — Felipe Solá (@felipe_sola) April 28, 2021

