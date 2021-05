Canales de Buenos Aires y Córdoba difamaron a Verna: «Me hicieron una operación de prensa», dijo el ex gobernador

El ex gobernador de La Pampa, Carlos Verna, aseguró que fue víctima de «una operación de prensa», debido a que en distintos medios de Capital Federal y Córdoba, mostraron una foto suya diciendo que era el hombre que fue condenado por abusar de su nieta en Victorica.

Los medios en cuestión fueron Canal 9 y el portal ElDoce.tv, quienes difundieron la noticia del fallo dado por la jueza María José Gianinetto, respecto a un caso de abuso sexual ocurrido en Victorica, donde el condenado no tendrá que cumplir prisión efectiva.

La foto que mostraron Canal 9 y ElDoce.tv fue la de Carlos Verna. El ex mandatario provincial utilizó sus redes sociales personales para aclarar lo sucedido, y afirmó que fue una acción intencional.

Me hicieron una operación de prensa en @canal9oficial, cuyo dueño es un peronista de la capital y hay intereses mendocinos (por algo lo de la gorrita).

Pero yo no cambio NO A PORTEZUELO EN MANOS DE MENDOZA. pic.twitter.com/jJBywFM1ij — Carlos Verna (@VernaOficial) April 30, 2021

«Me hicieron una operación de prensa en @canal9oficial, cuyo dueño es un peronista de la capital y hay intereses mendocinos (por algo lo de la gorrita). Pero yo no cambio NO A PORTEZUELO EN MANOS DE MENDOZA», escribió el ex gobernador en su Twitter.

Canal 9 pertenece al Grupo Octubre, que también gestiona el diario Página 12 y la radio AM750. El CEO de la empresa -y contra quien habría apuntado Verna- es el dirigente sindical Víctor Santa María, quien hasta hace poco ocupaba la presidencia del Partido Justicialista porteño.

Por otro lado, eldoce.tv es parte del Grupo Artear (Grupo Clarín), que controla la señal TN y Canal 13, entre otras.

Desde La Plural también expresaron su repudio en redes sociales y catalogaron de «vergonzosa» la «operación de prensa contra Carlos Verna». Desde la línea interna peronista, que tiene al ex mandatario como máximo referente, escribieron: «A nuestro líder le hicieron una operación de prensa en Canal 9″.

«Tal fue el ataque asociando la foto de nuestro ex gobernador con un hecho acaecido en Victorica, que se vió forzado a salir a desenmascarar los intereses de los dueños del canal en sus redes», señalaron.

