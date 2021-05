¿Circulan cepas extranjeras en Castex?: Confirmaron que un bebé de dos meses se contagió de Covid 19

«No tenemos certezas que sean esas cepas (extranjeras de Manaos o Reino Unido), pero es difícil entender que no lo sean, porque todas las provincias de alrededor -Mendoza, San Luis, Buenos Aires y Córdoba- con esas cepas», admitió ayer el director del Hospital «Pablo F. Lacoste» de Eduardo Castex, José Alfonzo. «Esta cepa tiene un comportamiento diferente, porque es más contagiosa, agresiva y no respeta edades», explicó el entrevistado en Radio DON 101.5 Mhz.

En Eduardo Castex ayer se alcanzaron los 280 casos activos de Covid-19, y hay más de 1.400 personas aisladas. El dato que sorprendió incluso a los médicos del centro asistencial local, fue que se detectó un caso de contagio en un bebé de dos meses.

El notable ascenso de contagios provocó que se tengan que realizar modificaciones o adaptaciones internas en el Hospital Pablo F. Lacoste, para poder dar respuesta a las necesidades de los vecinos. El ala de internación ahora tiene 26 camas y las utilizamos todas para Covid porque tienen oxígeno y tenemos 18 pacientes con neumonía; y el otro ala, donde estaban los consultorios, se utiliza para pacientes no Covid donde tenemos tres internados», detalló Alfonzo.

También hay cuatro pacientes en los módulos hospitalarios del Gobernador Centeno

de General Pico, y dos contagiados se encuentran en terapia intensiva. Además, el hospital de campaña que se instaló en el predio del centro asistencial local permite realizar «el control de casos positivos en evolución y también los nuevos infectados, para tener mayor cuidado que no se crucen con los pacientes que concurren al hospital para atender otras patologías».

Preocupación

«Hoy tenemos más del doble de contagios que el año pasado y el año pasado para bajar la cantidad de infectados se tardó casi un mes, por lo cual hoy tuvimos una reunión para ver cómo nos reorganizamos y damos mejor respuesta en este brote», relató Alfonzo.

-La propagación de los contagios, la diversidad de edades y la cantidad de contagios hacen sospechar, a muchos vecinos, que este brote puede estar motivado por las nuevas cepas extranjeras, comúnmente denominadas de Manaos o Reino Unido. ¿Puede ser?

-No hay certezas que se hayan hallados esas cepas. Pero, esta cepa tiene un comportamiento diferente, porque es más contagiosa, agresiva y no respeta edades. Tenemos muchos pacientes jóvenes y sin factores de riesgo. El comportamiento es muy diferente, demanda más tiempo de internación, porque el año pasado la internación demandaba 10 días y ahora estamos en un promedio entre 20 y 28 días. No tenemos certezas que sean esas cepas, pero es difícil entender que no lo sean porque todas las provincias de alrededor -Mendoza, San Luis, Buenos Aires y Córdoba- con esas cepas.

-¿Es cierto que hay un bebé de dos meses contagiado de Covid-19?

-Sí, el sábado tuvimos varios niños, y dentro de esos casos hay un bebé de pocos meses de vida que le hemos prestado mucho control. Es sorprendente, angustiante e incierto, pero estamos con los controles diarios. En otras localidades hubo casos de bajas edades, pero este caso nos preocupa mucho.

-¿También hay profesionales médicos que se contagiaron?

-Sí, hay profesionales del sector privado que están contagiados.

