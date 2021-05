Lavín con los tapones de punta contra la Liga Pampeana: “Parecen que no entienden nuestra situación sanitaria”, dijo

Los equipos de Ingeniero Luiggi no se presentaron -el fin de semana- a disputar los compromisos programados en los campeonatos de la Liga Pampeana de Fútbol. Matienzo debía enfrentar a Agrario de Parera por la quinta fecha de la Zona Norte; y Costa Brava, en la categoría Seniors, debía jugar en Caleufú. Los dirigentes de los clubes acataron «la sugerencia» del Comité de Emergencia (COE) local.

Lavín ayer salió «con los tapones de punta» contra la dirigencia de la Liga Pampeana de Fútbol. «La decisión del COE se ajusta a nuestra realidad y nuestra situación epidemiológica, pero parece ser que no es comprendida y entendida por la Liga Pampeana porque le transmitió a las autoridades de los clubes que perderían los puntos y aplicarían multas», se quejó la jefa comunal en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz.

«Apelo que esto no suceda, que se reprograme la fecha y no castiguen a nuestros clubes, porque si eso ocurre obviamente que los acompañaremos, pero la vamos a pelear y no se la vamos a hacer tan fácil para que castiguen a quienes son responsables en esta crisis sanitaria», anticipó la entrevistada.

Aseguró que la decisión de los clubes luiggenses «está más que justificada» porque «la situación está muy complicada en nuestra localidad, y trasladarnos a otros pueblos implica compartir autos para que viajen los jugadores, ir a otros pueblos donde tienen controlada la situación sanitaria y sería irresponsable trasladarnos para jugar la fecha».

Comentarios

Comentarios