En Castex suspenden actividades deportivas y religiosas y reducen horarios en la comuna y comercios

La intendenta Mónica Curutchet y el secretario de Gobierno local, Luis Ordoñez, anoche anunciaron que mantuvieron reuniones con distintas instituciones locales, y acordaron que se suspenderán las actividades deportivas en los dos clubes castenses, no habrá misas en las iglesias de las distintas religiones y en las residencias de adultos mayores no estarán permitidas las visitas. Además, desde el lunes el municipio trabajará en horario reducido -de 8 a 12 horas- y los comercios funcionarán de 9 a 20 horas, con horario corrido o intervalos, según determinen los propietarios.

Curutchet y Ordoñez presentaron el denominado Acuerdo Social Responsable, que consensuaron con «referentes deportivos y religiosos» en las últimas jornadas. Y explicaron que surgió después que el gobierno provincial prorrogará algunas restricciones sociales.

«Pretendemos seguir con la misma línea que tuvimos desde que comenzó la pandemia, porque quien tiene los datos es la dirección de Epidemiología, quien marca el norte es el ministerio de Salud y el gobernador (Sergio Ziliotto) dicta los decretos para indicarnos como debemos funcionar socialmente», dijo Curutchet.

«Hay pedidos que no tienen sustentos porque pretenden que prohibamos actividades que no solucionarán el problema y no nos dejaremos de contagiar, porque los contagios están en las juntadas sociales y en las mentiras porque los contagiados ocultan con quienes se juntaron y así siguen contagiando», planteó la jefa comunal.

Situación preocupante

Actualmente en Eduardo Castex hay más de 330 casos activos de coronavirus, en las últimas dos jornadas se registró el fallecimiento de dos mujeres. Además, en el Hospital local hay 15 personas infectadas en el área de Internación. «La situación es preocupante», admitieron los funcionarios castenses. Actualmente hay más de 1.600 vecinos aislados, y esto provocó un incrementó «de la demanda social» que se atiende desde la comuna.

Un grupo de trabajadores municipales, del Hospital local y docentes jubiladas actualmente colaboran «en el seguimiento de los casos activos y armando las redes de contactos para determinar los aislamientos de los vecinos».

En el encuentro que se desarrolló en el Centro Cultural Municipal (CCM), plantearon que hasta el viernes 21, se suspenden los programas sociales municipales, actividades culturales, escuelas deportivas, capacitaciones en oficios y capacitaciones para empleados municipales. Las residencias de adultos mayores no tendrán habilitadas las visitas.

Los dos clubes locales suspendieron las actividades deportivas, incluyendo el futbol infantil y divisiones inferiores; y solamente continuarán funcionando las bochas, el tenis y fútbol de veteranos, porque la liga que los nuclea programó las actividades normalmente.

Las iglesias -de las distintas religiones- acordaron que no realizarán misas, para evitar la aglomeración de personas.

La municipalidad también hará un aporte para «disminuir el movimiento social» y reducirá las jornadas de atención al público de 8 a 12 horas. Curutchet destacó el gesto que tuvo el presidente de la Cámara de Comercio local, Dario Pfeiffer, con quien acordaron que los comercios funcionen «desde las 9 hasta las 20 horas, con la posibilidad que lo hagan en horario de corrido o con un corte al mediodía, pero pretendemos que a las 20 horas se bajen las persianas».

«En estos horarios están exceptuados los gastronómicos -incluye bares, rotiserías-, las despensas, las farmacias y estaciones de servicios que podrán funcionar hasta las 23 horas», aclaró. Y pidió que se refloten el trabajo «con las ventas online y con los delivery»

Los municipales están recorrieron los comercios para «restringir el ingreso de las personas a los comercios, exigir el uso de tapabocas y reforzamos nuevamente la Trazabilidad Urbana que se había perdido», dijo la jefa comunal.

Y también se sancionará una ordenanza para que los taxis coloquen «barreras de acrílico entre los pasajeros y los conductores» para «mayor resguardo para pasajeros y taxistas».

Gran problema

Curutchet planteó que las reuniones sociales «son el gran problema de los brotes de contagios», por eso planteo un «pacto con los vecinos» y apeló a la «responsabilidad social».

«Sugerimos y pedimos que las reuniones al aire libre sean de hasta 10 personas, aunque el decreto provincial permite hasta 20 personas, y obviamente las reuniones sociales nocturnas en domicilios están prohibidas por el decreto provincial».

Además, los dirigentes locales del gremios Utelpa «se sumarán para desarrollar una campaña publicitaria en los colegios para llegar a los jóvenes con la finalidad que interpreten los motivos por los cuales no se permiten las juntadas sociales».

Comentarios

Comentarios