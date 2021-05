Fernanda González será la nueva ministra de la Producción de La Pampa

El gobernador Sergio Ziliotto designó como ministra de la Producción a la doctora Fernanda Beatriz González, quien se desempeñaba como directora de Recursos Naturales de La Pampa.

Fernanda González, Médica Veterinaria, cuenta con una importante formación profesional y un amplio conocimiento y experiencia en la cartera ministerial, destacaron en la comunicación oficial.

Y destacaron los atributos que se reflejan en su Curriculum Vitae:



I. Formación



a) Título Universitario: Veterinaria. 16 de diciembre de 1998. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. Argentina. Fecha de expedición 30 de abril de 1999.



b) Becas de estudio:



-Año 1999: Agencia Española de Cooperación Internacional. AECI. XXII Curso Internacional de Reproducción Animal, en el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. INIA. Madrid. España. Desde el 1 al 30 de noviembre de 1999.

-Año 2009: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. AECID. Curso de Formación de Formadores “Aspectos Genéticos y reproductivos de los programas de mejora genética en leche y carne en ganado ovino y caprino”. Antigua. Guatemala. Desde el día 8 al 12 de junio de 2009.

-Año 2015 Agencia Española de Cooperación Internacional. AECI. “Importancia de la Leche y los Productos Lácteos para el Fomento de la Salud de la Población”. Cruz de la Sierra. Bolivia. Del 8 al 12 de junio de 2015.



c) Cursos seguidos, grado y postgrado:



Cursos de grado:

Intensificación en Medicina orientada a grandes animales. Aprobación. Duración 395 horas. Facultad de Ciencias Veterinarias. Universidad de Buenos Aires. 1998.



Cursos de Postgrado:



-Diplomatura en “Manejo Sustentable del Bosque Nativo”. Escuela de Posgrado Facultad de Agronomía de la UNLPam. Organizada por Facultad de Agronomía y la Dirección de Recursos Naturales del Ministerio de la Producción. Año 2019 y 2021. Organización. Participación.

-“Especialización en Seguridad e Higiene en el Trabajo Agrario”, Escuela de Posgrado Soriano, FAUBA. Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Buenos Aires. Cohorte 2014-2015. Aprobación de cursos realizados.



-Curso de Postgrado 2010 “Ganadería de Zonas Semiáridas – Desafío para la próxima década”. Organizado por el Colegio Médico Veterinario de La Pampa, Ministerio de la Producción Gobierno de La Pampa, Facultad de Ciencias Veterinarias – UNLPam, INTA, E.E.A. Anguil. Desarrollado en 8 encuentros con un total de 90 horas. Santa Rosa, La Pampa. 17 de diciembre 2010. Asistente.

-III Curso de Vigilancia Epidemiológica, organizado por el CEBASEV (Centro Buenos Aires para la Capacitación de los servicios veterinarios, Centro colaborador de la OIE), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Desde el 13 al 17 de septiembre de 2010. (40 hs).

-Curso “Desarrollo Rural Territorial”. A distancia, duración 50 hs. 12 al 30 de abril de 2010. Facultad de Agronomía y Zootecnia. Universidad Nacional de Tucumán. Aprobado.

-Curso “Organización Territorial y Economías Regionales”, de la Especialización en Desarrollo Rural. Dictado por la Lic. Mabel Manzanal del 3 al 5 de septiembre de 2009. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Escuela para Graduados Ing. Agr. Alberto Soriano. Asistencia.

-Curso “Ciclo Complementario” de la Especialización en Desarrollo Rural. Dictado por el Lic. Carlos Flood y la Lic. Ana Bocchicchio desde el 13 al 15 de agosto de 2009. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Agronomía. Escuela para Graduados Ing. Agr. Alberto Soriano. Asistencia.

-Curso de Formación de Formadores “Aspectos Genéticos y reproductivos de los programas de mejora genética en leche y carne en ganado ovino y caprino”. Celebrado del 8 al 12 de junio de 2009. Antigua. Guatemala. Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua. Duración 40 hs. (Beca otorgada por la AECID)-

-Curso “Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAS)”. Organizado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 14 y 15 de agosto de 2008. Asistencia. Santa Rosa, La Pampa.

-Curso de Actualización. XXII Curso Internacional de Reproducción Animal. 2 al 26 de noviembre de 1999. Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria. Madrid. España. A través de una Beca otorgada por la Agencia Española de Cooperación Internacional. AECI. (Duración 114 horas lectivas y viajes de estudios a Centros de Investigación)



II. Antecedentes docentes



a) Ayudante de Primera. Dedicación Simple. Concurso. Aprobación 19 septiembre de 2007. Cargo que ocupo actualmente en la Cátedra de Anatomía y Fisiología Animal. Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de La Pampa. Resolución 222/07. Licencia.

b) Docente Auxiliar Concurrente ad honorem, en el Área Clínica Médica y Quirúrgica. Área Rumiantes. A cargo del Dr. Roberto Perna. Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Desde 03/09/98 hasta 23/07/02. Ciudad Autónoma de Buenos Aires



III. Antecedentes científicos y/o técnicos



a) Cursos, congresos, talleres, etc:

-Capacitación en género en el marco de la LEY MICAELA. 18 de Agosto de 2020. Secretaría de la Mujer. Gobierno de La Pampa.

-Jornada de Capacitación para la Implementación del Protocolo de Nagoya en Argentina. 7 y 8 de agosto. Ciudad de Buenos Aires. Dirección Nacional de Biodiversidad. MAyDS.16 hs.

-Jornada de Capacitación y Trabajo sobre Autorizaciones de Acceso, Negociaciones y Contratos de ABS” 13 y 14 de noviembre. Ciudad de Buenos Aires. Dirección Nacional de Biodiversidad. MAyDS.16 hs.

-Seminario de Recursos Naturales. Res. 295/16. Facultad de Agronomía. UNLPam. Coordinación.

-Capacitación en Inspección. Ministerio de Desarrollo Territorial. Gobierno de La Pampa. Agosto 2017. Asistente.

-Primer Taller sobre Actividades en el Bosque Nativo. Quemas Prescriptas, organizado por Dirección de Recursos Naturales. Ministerio de la Producción. Gobierno de La Pampa. 11 de abril de 2017. Asistente.

-Taller de Quema Controlada 2015. Organizado por Facultad de Agronomía. UNLPam y Ministerio de la Producción. 10 de marzo 2015. Asistente.

-Jornada técnica: Innovación y Tecnología para el Desarrollo Productivo de la Producción Ovina y Caprina. Organizado por la Facultad de Cs. Veterinarias de la UNLPam, Ley Nacional Caprina y Ley Nacional Ovina, y el Ministerio de la Producción. 7 de julio 2017. 7 hs. Asistente.

-4° Concurso Pampeano de Quesos 2013, organizado por INTI, SENASA, INTA y Ministerio de la Producción y Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa, realizado los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2013 en Santa Rosa, La Pampa. Organizadora.

-4° Concurso Pampeano de Quesos 2013, organizado por INTI, SENASA, INTA y Ministerio de la Producción y Ministerio de Salud del Gobierno de La Pampa, realizado los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2013 en Santa Rosa, La Pampa. Jurado.

-Taller Interinstitucional de Actualización en Zoonosis, organizado por SENASA, Regional La Pampa – San Luis, realizado los días 24 y 25 de octubre de 2013 en Merlo, San Luis. Participante.

-Primer Congreso Internacional de AAVEC y Congreso Internacional de ciervos CERVETEC 2013, organizado por la Asociación Argentina de Veterinarios Especialistas en Ciervos, realizado del 6 al 8 de junio del 2013 en San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén. Asistente

-VI Congreso Nacional y II Congreso del Mercosur, para el Manejo de Pastizales Naturales. Organizado por el INTA, CREA, Asociación Argentina para el manejo de pastizales naturales y Gobierno de La Pampa, realizado del 09 al 12 de abril de 2013 en Santa Rosa, La Pampa. Organizador.

-“XXIII Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias – PANVET 2012”, realizado en Cartagena de Indias, Colombia, los días 24 al 27 de octubre de 2012. Organizado por la Asociación Panamericana de Ciencias Veterinrias y el Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia. Asistente.

-“6° Jornadas Lecheras Nacionales – Villa María 2012”, Organizada por TodoAgro, realizada en la localidad de Villa María, Pcia. de Córdoba, el día 27 de junio de 2012. Asistente.

-“1° Taller de Enfermedades Venéreas para Profesionales”, Organizado por el Colegio Médico Veterinario de La Pampa y el Ministerio de la Producción de la Prov. de La Pampa, realizado en Gral. Pico, La Pampa, el día 1 de junio de 2012. Asistente.

-Ciclo de Capacitación en Producción Ovina. 2° Jornada en La Maruja. Organizada por Ley Ovina Nacional, Prolana La Pampa, y Ministerio de la Producción del Gob. de La Pampa, realizada en La Maruja, La Pampa, el día 24 de Mayo de 2012. Asistente.

-Ciclo de Capacitación en Producción Ovina. 1° Jornada en Alta Italia. Organizada por Ley Ovina Nacional, Prolana La Pampa, y Ministerio de la Producción del Gob. de La Pampa, realizada en Alta Italia, La Pampa, el día 12 de mayo de 2012. Asistente.

-Tercer Curso de Lechería para Profesionales de zonas Extra-pampeanas, realizado en Santa Rosa (La Pampa), Merlo (San Luis) y Pocito (San Juan), durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2011, con una duración de 120 hs cátedra. Organizado por INTA, Proyecto Lechería Extra – pampeana

-“Manejo Ganadero en Regiones Áridas y Semiáridas”, Jornada de Actualización Técnica. Organizada por INTA realizada en el Campo Anexo Chacharramendi del Inta, 1 de diciembre de 2011. Asistente.

-Buenas Prácticas ante y post mortem en faena de Bovinos – Modulo II. Organizado por Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Animal) en la Ciudad de Santa Rosa, La Pampa, desde el 16 al 18 de junio del 2010

-Curso de Extensión para Profesionales. Organizado por INTA, Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería de la Prov. De Chubut, y GEF Patagonia, Manejo sustentable de tierras, sobre desertificación en zonas áridas y semiáridas de la Patagonia Argentina. Del 15 al 19 de diciembre de 2008. Esquel. Prov. de Chubut.

-1° Foro Nacional de las Ciencias Veterinarias. Organizado por la Federación Veterinaria Argentina y el Consejo Nacional de Decanos de Veterinaria. Rosario, Santa Fé. 14 y 15 de noviembre de 2008.

-XXI Congreso Panamericano de Ciencias Veterinarias PANVET. 12 al 16 de Octubre de 2008. Guadalajara. México

-Diseño e Implementación de un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), según la Norma IRAM 14104. Realizado en Santa Rosa, La Pampa, los días 9 y 10 de agosto de 2007. Duración 16 horas. Certificado de Registro: GA 57467.

-Planificación e Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad, según la Norma IRAM ISO 9001. Realizado en Santa Rosa, La Pampa, los días 19 y 20 de julio de 2007. Duración 16 horas. Certificado de Registro: GC 56742.

-5º Congreso Nacional de AVEACA. Organizado por la Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía de Argentina. Asistente. 8, 9 y 10 de julio de 2005. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Acreditación para el Plan Provincial de Activación Ganadera.”Nutrición”. Organizado por el Gobierno Prov. de La Pampa y Colegio Veterinario. 7 de julio de 2005. Santa Rosa. La Pampa

-Primeras Jornadas de la Facultad de Ciencias Veterinarias – U.B.A. Científicas y de Actualización Profesional. 2 y 3 de octubre de 2003. Asistencia a la jornada de Emergencias en la Clínica de Pequeños Animales. Resolución (CD) Nº: 745/03. (Duración 8 horas). 2 de octubre de 2003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-III Jornadas Internacionales de Veterinaria Práctica. De Pequeños, Grandes Animales y Bromatología. Asistente a las conferencias sobre Pequeños Animales. (Duración 14 horas) 8 y 9 de agosto de 2003. Mar del Plata. Pcia. de Buenos Aires.



b) Trabajos de investigación y Publicaciones:



-Evolución de la Carga Animal en la Provincia de La Pampa. Período 2002 – 2008.

Roberto, Zinda; Frasier, E; Goyeneche, Pedro; González, Fernanda y Adema, E. Publicación Técnica N°74. ISSN 0325- 2132. Noviembre 2008. Ediciones. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Argentina.

http://www.inta.gov.ar/Anguil/info/publicaciones/pdf/publi74.pdf

CRECIMIENTO EN DOS VARIEDADES DE TRUCHA ARCO IRIS (Oncorhynchus mykiss). BERGUÑO, Alvaro A., BUNINO, Pablo C. y GONZALEZ, Fernanda. Dirección de Recursos Naturales de La Pampa. Ministerio de la Producción. Gobierno de La Pampa. Presentado en la modalidad de Poster en las X Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales. 29 y 30 de octubre 2009. Santa Rosa, La Pampa, Argentina

CARACTERIZACIÓN DEL LAGO CASA DE PIEDRA PARA SALMONICULTURA. Berguño Alvaro A. Bunino Pablo C. González Fernanda. Dirección de Recursos Naturales de La Pampa. Ministerio de la Producción. Gobierno de La Pampa.

Presentado en la modalidad de Poster en las X Jornadas Pampeanas de Ciencias Naturales. 29 y 30 de octubre 2009. Santa Rosa, La Pampa. Argentina.

-PROYECTO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. (PEU), Facultad de Agronomía. Universidad Nacional de La Pampa. Revalorización del Patrimonio de Plantas Nativas de La Pampa a través de su incorporación al paisaje urbano y periurbano» la Resolución es la Nº 409 /08 del Consejo Superior. Directora. Ing. Agr. Celia Rabotnikof. Participan INTA. Dirección de Recursos Naturales, Dirección de Extensión Agropecuaria del Ministerio de la Producción. Gobierno de La Pampa. Año 2008.

-PROYECTO DE INVESTIGACIÓN “SUPLEMENTACION ENERGÉTICA DE BOVINOS EN PASTOREO”. Código del Proyecto 7609. Director del proyecto Dr. Néstor Stritzler, Prof. titular de la Cátedra de Nutrición Animal. Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de La Pampa. Incorporación al proyecto por Resolución 048/11 Consejo Directivo. Año 2011.



IV. Actividad profesional

-Dirección de Recursos Naturales. A cargo. Dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios. Ministerio de la Producción. Gobierno de La Pampa. Desde el 10 de diciembre de 2015 hasta la fecha.

Sarmiento 161. Santa Rosa. Prov. De La Pampa. [email protected]

-Dirección de Extensión Agropecuaria. A cargo. Dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Agrarios. Ministerio de la Producción. Gobierno de La Pampa. Desde el 10 de diciembre de 2007 hasta el 9 de diciembre de 2015-

Sarmiento 161. Santa Rosa. Prov. De La Pampa. [email protected]

– Técnico. Planta Permanente. Subsecretaría de Asuntos Agrarios. Dependiente del Ministerio de la Producción. Gobierno de La Pampa. Centro Cívico 3º Piso. Santa Rosa. La Pampa. (02954-452744). Desde el 19 de diciembre de 2005, hasta el 10 /12/ 2007. Técnico. Subsecretaría de Planificación y Evaluación de Proyectos. A cargo del Dr. Abelardo Ferrán, dependiente del Ministerio de la Producción. Gobierno de La Pampa. Centro Cívico 3º piso. Santa Rosa. La Pampa. (02954-455240)Año 2004

-Administrativo y técnico. Honorable Senado de la Nación. Despacho del Senador Nacional Ing. Carlos A. Verna. 1 de septiembre de 1995 hasta el 10 de diciembre de 2003. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

-Ayudante de Cirugía en ANIMED, Clínica Privada. A cargo de Dra. Claudia Bernava. Vidal 2301 Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 011 4784-0181. Desde 1999 hasta febrero de 2003.

