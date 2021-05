Jonatan Viale se aisló por el positivo de coronavirus de su familia

El periodista Jonatan Viale se encuentra aislado luego de que su familia diera positivo de coronavirus, informaron en Radio Rivadavia, emisora para la que trabaja.

“Él no tiene Covid, le dio negativo el test PCR, pero está aislado. Afortunadamente, están todos en su casa. Los chicos no tienen síntomas graves, quizás un poco de fiebre uno de ellos, Mica (Micaela Krolovetzky, su esposa) está bien. Pero bueno, tener toda la familia con Covid en este escenario, no es una linda noticia, asusta mucho”, dijo el periodista Lucas Morando, quien reemplaza a Viale en la conducción de «Pan y Circo».

La infección de la familia del también periodista de La Nación+ se da a un mes de la muerte de su padre, Mauro Viale, justamente por Covid-19.

Comentarios

Comentarios