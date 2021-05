El Club de París postergaría el vencimiento de u$s 2.400 millones para que Argentina evite el default

Los países que integran el Club de París aceptarían otorgarle a Argentina una prórroga del vencimiento de 2400 millones de dólares que el país debe abonar este mes, con lo que el gobierno de Alberto Fernández podría evitar el default con ese grupo de acreedores.

La versión fue difundida por la agencia Bloomberg poco después del final del encuentro que el presidente mantuvo en Roma con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, una reunión que ambos calificaron como «muy productiva».

El ex director del FMI, Claudio Loser, había anticipado en una entrevista con LPO esa posibilidad, pero advirtió que no sería tan fácil conseguir una modificación de las regulaciones del FMI, c omo pretende Guzmán.

Fuentes no identificadas dijeron a Bloomberg que el Club de París está dispuesto a postergar la fecha del vencimiento de los casi 2.400 millones de dólares que Argentina debía pagar el 28 de marzo, fecha a partir de la cual entraron a correr 60 días de gracia antes de la declaración formal de default.

Esta postergación, que le daría tiempo al gobierno hasta aproximadamente octubre para cerrar con el FMI, sería a cambio de «ciertas condicionalidades» que impondría el Club de París, aunque no se detalló cuáles serían.

Como regla general, el Club de París exige tener un acuerdo vigente con el FMI como una garantía de un programa económico tendiente a la estabilización macroeconómica que asegure el repago de la deuda.

Por lo que las condicionalidades podrían venir por el lado de apurar un acuerdo con el FMI en el corto plazo o generar otras garantías para el cumplimiento de las obligaciones.

En la reunión del presidente y Georgieva, se sumaron en la última media hora el ministro Martín Guzmán y la delegada del staff técnico para Argentina del FMI, la francesa Julie Kozack. Ambos ya habían mantenido otras tres extensas reuniones de trabajo en el transcurso de esta semana de gira presidencial por Europa.

