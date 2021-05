Durango fue distinguida como una de las legisladoras más laboriosas de 2020

La entrega de los tradicionales premios se realizó en una ceremonia virtual, donde la prensa especializada distinguió –días atrás- a los legisladores nacionales más laboriosos del año pasado. Entre los reconocidos estuvieron diez parlamentarios de la Cámara de Diputados de Nación, y la misma cantidad por el Senado de la Nación. Entre estos últimos estuvo la pampeana Norma Durango, quien recibió la distinción por segundo año consecutivo.

Cuando recibió el premio Parlamentario, la legisladora pampeana Norma Durango expresó “satisfacción” por ser una de las más laboriosas del congreso en el 2020. “Justamente el 2020 que implicó el inicio de una experiencia virtual, tecnológica y remota de trabajo … en un año atravesado por la pandemia y que nos ha llenado de incertidumbre, y de dolor por las pérdidas”, destacó.

“De todos modos el 2020 fue un año de aprendizaje. Desde mi convicción no concibo otra manera de ejercer un mandato de la ciudadanía, como es en este caso la representación de mi provincia en el Senado de la Nación, no concibo otra manera que no sea trabajando. No es posible pensar en hacer una tarea a medias, incompleta”, agregó.

Fue muy difícil, nos equivocamos, insistimos y finalmente conseguimos dominar la tecnología para poder seguir con nuestro trabajo y nuestra tarea parlamentaria en todos los aspectos posibles. Y en ese contexto haber conseguido desempeñar la tarea parlamentaria como una de las más laboriosas del congreso, es realmente para mí un orgullo, máxime porque además este reconocimiento lo ha decidido el periodismo especializado y las y los trabajadores del congreso» dijo la pampeana.

Finalmente, agradeció a su equipo de asesores, y para finalizar hizo una valoración del rol del periodismo, que como la Revista Parlamentario «visibiliza nuestra labor para que la sociedad conozca la tarea parlamentaria en todas sus instancias, tarea que no siempre se ve».

