La Conmebol rechazó el pedido de River Plate y no tendrá arquero para enfrentar a los colombianos

Conmebol rechazó el pedido de River para sumar dos arqueros, luego de que los cuatro inscriptos en la lista de buena fe se contagiaran de coronavirus con otros 16 compañeros, y este miércoles ante Santa Fe de Bogotá, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, tendrá un jugador de campo en la valla, le confirmó a Télam una fuente del club de Núñez.

Con 20 futbolistas afectados por Covid-19, entre ellos Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli (los cuatro arqueros), este miércoles en el Monumental atajará Jonatan Maidana, Milton Casco o Tomás Lecanda y River, además, no sólo no tendrá suplentes, sino que no completaría los 11 para la formación inicial.

Comentarios

Comentarios