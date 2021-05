Diputados pide al PEP que se construyan dársenas en los accesos de Castex

Con tres diputados presentes físicamente en la sala de comisiones, y el resto de los integrantes vía Zoom, se reunió la comisión de Asuntos Agrarios para continuar con la actividad legislativa y sacar despacho a una serie de proyectos. El primero que se emitió dictamen favorable por mayoría y se fijará posición en el recinto por minoría, tiene que ver con la iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial (PEP) donde se aprueba el Convenio marco celebrado entre el Ministerio de Transporte de la Nación y el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia, ratificado por Decreto N° 268/21 y la Adenda I al referido Convenio, ratificada por Decreto N° 507/21.

Luego, se sacó despacho favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por minoría, el proyecto por el que se propicia autorizar el ofrecimiento del 1% de las acciones Clase «C» de la Empresa Pampetrol Sapem, pertenecientes al Estado Provincial, a la Federación Pampeana de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos (Fepamco).

Más adelante salió dictaminado del mismo modo la iniciativa por la que se propicia la aprobación del Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica suscripto digitalmente entre la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales Sociedad Anónima AR-SAT, la Jefatura de Gabinete de Ministros y la provincia de La Pampa.

DARSENAS EN CASTEX

Por último, salió en forma unánime la iniciativa del PRO donde solicitan al Poder Ejecutivo Provincial, que a través de la Dirección Provincial de Vialidad, se construyan las dársenas de ingreso en las intersecciones de la Ruta Provincial 102 y el acceso Juan Domingo Perón y avenida Las Banderas, del lado norte, en la localidad de Eduardo Castex.

Este proyecto fue impulsado por el concejal Omar Rojas (PRO) en el Concejo Deliberante de Eduardo Castex, donde tuvo apoyo unánime; y ahora se elevó a la Legislatura pampeana.

REFUGIOS

Se sacó despacho con el visto bueno de todas y todos los diputados al proyecto de Matías Traba, donde se dirigen al PEP para requerirle la construcción y colocación de refugios acondicionados para personas que esperan a la vera de la ruta en distintos puntos estratégicos del oeste provincial.

“La gente que espera en el oeste, en las mañanas durante el invierno, hace fuego debido al frío. Este proyecto se trata de que esas personas no sufran las bajas temperaturas. En ese sentido, también proponemos la instalación de pantallas solares, que no son caras. Es una buena oportunidad también para las personas que tengan un desperfecto mecánico o un accidente, y deban esperar el auxilio en lugares donde no sufran de frío y de lluvia”, explicó el legislador Traba.

JARDÍN Y BANQUINAS

Además se emitió dictamen favorable por unanimidad al proyecto de Eduardo Pepa por el que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial, realicen mantenimiento en banquinas de la ruta provincial N° 102.

De Andrea Valderrama se sacó despacho favorable por unanimidad al proyecto por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial arbitre las medidas conducentes para la construcción de un jardín de infantes en la localidad de Anguil.

VUELOS

También, se emitió dictamen favorable por unanimidad a la iniciativa de Espartaco Marín y Alicia Mayoral por la que instan a Legisladores Nacionales por La Pampa en ambas Cámaras del Congreso de la Nación para que inicien gestiones necesarias ante los organismos pertinentes para incorporar vuelos entre Santa Rosa-Córdoba y una mayor frecuencia de vuelos entre Santa Rosa-Buenos Aires.

“Tiene que ver con la cantidad de pampeanos viviendo en Córdoba y Buenos Aires, y los motivos son además comerciales y sanitarios. La idea es tener mayor conectividad con estas dos ciudades donde viven alrededor de 10 mil pampeanos en cada una de ellas”, dijo Marín.

AVENIDA PERÓN

De Ariel Rojas se sacó despacho favorable por unanimidad al proyecto por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial, incluya en el plan de obras la intervención de la Avenida Presidente Perón. “Es una de las avenidas más concurridas. Se han buscado alternativas para mejorar el tránsito. Nosotros hemos reflejado en el proyecto una síntesis de lo que sería viable realizar, por razones presupuestarios y de tiempo. Pretendemos que se pueda hacer una bicisenda, para ordenar de esa manera el tránsito. Esta iniciativa es una idea para el Poder Ejecutivo para solucionar ese tema”, explicó Rojas.

Por su parte, Francisco Torroba dijo que “yo estoy de acuerdo en que intervenga provincia y pedimos que se desarchiven los proyectos del Frepam que tienen que ver con esta temática”.

VACIAMIENTO

De César Montes de Oca se emitió dictamen favorable por unanimidad al proyecto por el que se dirige al Poder Ejecutivo Provincial para que a través del Ministerio de Conectividad y Modernización, realice las gestiones necesarias ante la Empresa Telefónica SA, para el mantenimiento de bancos de baterías.

“Esto pretende denunciar el vaciamiento de esta empresa. Queremos peticionar que a partir del Ministerio interpele a esta empresa, a los efectos que se entienda que se deben brindar telecomunicaciones. Hemos visto que en distintas localidades estos bancos de baterías han desaparecido. Esto significa que ante un corte de energía la ciudad queda incomunicada. Hay un estado de abandono, de desinversión y de vaciamiento por parte de Telefónica, mientras que esa empresa tiene ganancias extraordinarias”, advirtió Montes de Oca.

AEROPUERTO

De Traba se sacó despacho favorable por mayoría y por minoría se fijó posición en el recinto al proyecto por el que solicitan al Poder Ejecutivo Provincial, evalúe la factibilidad de disponer al aeropuerto de Santa Rosa como un centro que reciba vuelos de distintos aeropuertos provinciales.

“La idea es que se pueda hacer escala en Santa Rosa, y tomarse el vuelvo que recibió de otra provincia, sin necesidad de que tenga que ir a Buenos Aires. En este sentido además se favorecería el turismo y la mano de obra que la navegación aérea implica. Es un proyecto para instalar a Santa Rosa como una posibilidad para el futuro”, detalló Traba.

Por su parte, Martín dijo que “estamos todos de acuerdo con que hay que modernizarlo, pero hay promesas de inversión que no se cumplieron con anterioridad”, mientras que su par Martín Balsa comentó: “Hubo una decisión política del gobierno de Cambiemos de destruir Aerolíneas Argentinas. Primero tiene que haber un fuerte apoyo a la aerolínea nacional, sabiendo que va a haber pérdidas pero nos va a dar conectividad”.

CARTELERÍA

Del bloque de Propuesta Federal se emitió dictamen favorable por unanimidad al proyecto por el que se dirigen al Poder Ejecutivo Provincial a fin de que requiera autorización a la Dirección Nacional de Vialidad, para la colocación a la vera de la ruta nacional Nº 151 y en el trayecto del Valle del Atuel Chadileuvú, cartelería indicativa de los hitos históricos de la hidrología desaparecida.

“La finalidad es recuperar cartelería que existían de lugares históricos, como Arroyo de Butaló, Corral de la Isla, entre otras. Son lugares que existían cuando el agua del Atuel corría por terreno provincial”, explicó el diputado Traba.

