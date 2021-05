La vida es una misión secreta, lo nuevo del Indio Solari

El exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota anunció la edición de un flamante libro. Reunirá textos del cantante e ilustraciones del artista gráfico Serafín, una dupla que que ya había trabajo en forma conjunta en «Escenas del delito americano».

El Indio Solari anunció la edición el 1º de junio del libro La vida es una misión secreta, un trabajo que reunirá textos del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con las ilustraciones de Serafín. El músico y el historietista ya habían trabajado en forma conjunto para el libro Escenas del Delito Americano.

“Este libro es un acto de justicia poética. Porque, por más acostumbrados que estemos a pensar en el Indio como un hombre de palabra(s), lo cierto es que siempre ha sido un artista visual que produce su poesía como pintor antes que como escritor. En su decisión de iluminar esas palabras que creíamos tan familiares, Serafín procede convencido de que detrás de lo que el Indio escribe siempre hay imágenes; de que todo lo que canta es para conjurar visiones, para forzarnos a ver algo en lo que antes no habíamos reparado. Este libro es una suerte de bestiario del siglo XXI, un catálogo de criaturas que la realidad desmiente pero que nuestra alma, que sabe mejor, halla indiscutibles. Así que abran bien los ojos y préstense al trip. El juego es expandir la conciencia con las herramientas de que disponemos, en este caso el arte y la imaginación”, explicó en la gacetilla de prensa el periodista, escritor y amigo de Solari, Marcelo Figueras.

El Indio aporta las letras de veinticinco de las canciones de su trabajo al frente de la banda Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, versos que son objeto de adoración y múltiples interpretaciones por su enorme legión de seguidores. Serafín las reinterpreta y adapta con su enorme destreza y el lirismo que caracteriza sus dibujos.

Esta es la lista de canciones que inspiraron las ilustraciones, disco por disco:

-El tesoro de los inocentes [bingo fuel]

1. “La piba del Blockbuster”.

2. “¿Tomasito podés oírme? ¿Tomasito podés verme?”.

3. “Pabellón séptimo (relato de Horacio)”.

4. “Mi caramelo machiato”.

5. “¡To beef or not to beef!”.

-Porco Rex

6. “Pedía siempre temas en la radio”.

7. “Te estás quedando sin balas de plata”.

8. “Vuelo a Sidney”.

9. “¿Por qué será que dios no me quiere?”.

10. “Tatuaje”.

-El perfume de la tempestad

11. “No es dios todo lo que reluce (Lux perpetua luceat eis)”.

12 “Zzzzzzzzzz…”.

13. “Una rata muerta entre los geranios”.

14. “Torito es muerto”.

15. “Submarino soluble”.

-Pajaritos, bravos muchachitos

16. “Beemedobleve”.

17. “A la luz de la luna”.

18. “Amok! amok!”.

19. “Babas del diablo”.

20. “Arca monster”.

-El ruiseñor, el amor y la muerte

21. “La ciudad de los encandilados».

22. “Panasonic y el mu”.

Comentarios

Comentarios