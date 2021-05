La venganza del guerrero: Luis Suárez, llegó y triunfó

Todo fue emoción para Luis Suárez que disfrutó de un título muy especial con el Atlético Madrid luego de haber sido despreciado y maltratado por el Barcelona al comienzo de la temporada.

El inmenso goleador uruguayo Luis Suárez vivió un año muy particular en su carrera futbolística que comenzó con el maltrato de un desorientado Barcelona que lo echó por la puerta de atrás al inicio de la termporada y terminó con la consagración como campeón con el Atlético Madrid.

Parte de todas estas sensaciones las expresó el jugador con su llanto incontenible y desconsolado en el campo de juego apenas terminado el partido, en el que marcó el gol consagratorio -el del 2 a 1- que le dio el título a su nuevo equipo, conducido por el argentino Diego Simeone, en un campeonato en que totalizó 21 conquistas.

«Es un título especial por todo que me tocó sufrir este año: cómo me menospreciaron al comienzo de la temporada y las puertas que se me abrieron en el Atlético Madrid», declaró el «Guerrero» al hablar con la televisión española en el campo de juego apenas conseguido el título.

«Llevo muchos años en el fútbol y este fue el que más sufrió mi familia por todo lo que nos pasó», dijo sobre su exclusión del primer equipo del Barcelona donde compartía vestuario con su amigo Lionel Messi y la obligada lejanía entre las dos familias de futbolistas que compartían una amistad muy cercana en la ciudad catalana.

Desde que llegó a España, proveniente del Liverpool de Inglaterra, Suárez ganó todo con el Barcelona: tres Ligas, tres Copas del Rey, dos Supercopas españolas; una Champions, una Supercopa Europea y un Mundial de Clubes. Ahora agrega otro lauro a su brillante palmarés.

Emoción, desahogo y felicidad para uno de los grandes goleadores del fútbol mundial de las últimas décadas.

El guerrero no se rinde.

