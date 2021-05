Emergencia Tarifaria: En La Pampa evitó que usuarios tuvieran aumentos del 132 %

En el marco del Programa de Análisis y Visualización de Datos Públicos de Gas por Redes denominado «Estado del Gas», se publicó el Informe Gráfico titulado «Factura de Gas Natural Provincia de La Pampa Promedio Mensual 2016 – 2021».

Como el resto del país, La Pampa sufrió el impacto de los nuevos cuadros tarifarios aplicados por el anterior gobierno a partir de abril de 2016 que derivaron en incrementos sustanciales en las facturas de usuarias y usuarios residenciales muy por encima de la inflación anual acumulada.

En enero de 2016 la factura promedio mensual en esa provincia era de unos 56 pesos. En abril de ese año, al entrar en vigencia las nuevas tarifas esa factura se elevó a 424 pesos, es decir un incremento del 657%. No obstante, como consecuencia del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de agosto 2016 dictado en autos «Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo», el mencionado golpe al bolsillo de los consumidores de gas por redes no llegó aplicarse. No obstante sí se puso en vigencia el incremento previsto para el mes de octubre que llevó la factura a 203 pesos mensuales.

Todos los aumentos aplicados desde enero 2016 hasta abril de 2019, último aumento implementado por a ex Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación, sumaron un total de 1.500% de incremento. Cabe recordar que en septiembre de ese año se realizó un diferimiento en las tarifas.

Esos aumentos estuvieron en relación directa con lo ocurrido a nivel nacional, que tuvo un incremento entre 2016-2019 del 1.046%. Si se computan los aumentos que no fueron aplicados por la Emergencia Tarifaria, la tarifa se hubiera elevado en abril de 2021 un 2.587% (ver Informe gráfico «Factura de Gas Natural Usuarios Residenciales 2016-2021 (Estimado)»).

En el caso de La Pampa (como en las demás provincias patagónicas) se añadió un condimento extra que fue la modificación, en diciembre de 2017, del esquema de Tarifas Diferenciales que subsidiaba el consumo del gas en esas zonas del país en aproximadamente un 70%. Dicha maniobra redujo ese subsidio al 60% del cargo fijo y variable de cada categoría de usuarios y en octubre de 2018 se volvió a reducir llevándolo al 50%.

Con la asunción de las nuevas autoridades de gobierno y en el marco de la crisis económica que sufría el país desde dos años atrás, se extendió la suspensión de los aumentos tarifarios de los servicios energéticos hasta el 31 de diciembre de 2020, y luego se prorrogó hasta tanto se rediscutiera un nuevo cuadro tarifario para 2021 mediante el Decreto N° 1020. Esto evitó un aumento del 132% para los usuarios residenciales pampeanos que habría impactado en abril 2021.

De no haberse adoptado esa medida de emergencia, que evitó aplicar los aumentos semestrales correspondientes de abril y octubre de 2020 y abril de 2021, las facturas mensuales promedio de usuarias y usuarios residenciales de La Pampa hubieran sufrido un incremento del 3.609% -entre enero de 2016 y abril de 2021- llevando las tarifas del servicio público de gas a unos 2.077 pesos mensuales.

Cabe recordar que en ese mismo período de tiempo, la provincia sufrió una considerable merma en lo que respecta a beneficiarios de Tarifa Social. Mientras que en 2017 eran 35.695 los hogares que tenían una tarifa diferenciada debido a su situación socio-económica, en 2019 los hogares que contaban con la Tarifa Social eran 21.742 (ver Informe «Beneficiarios de Tarifa Social. Provincia de La Pampa 2017-2020»). Es decir que 13.953 familias pampeanas sufrieron un doble golpe al bolsillo.

