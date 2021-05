Otra diputada macrista acusada de robarle el sueldo a una empleada

El escándalo replica el episodio con otra integrante correntina de Juntos por el Cambio, la legisladora Estela Regidor, que le retenía el 50% del sueldo a sus empleados y anunció que se tomaba licencia… sin goce de sueldo.

La ex secretaria de la legisladora Ingrid Jetter la denunció por quedarse con el 75% de su salario. La mujer dice ser víctima de «chantaje, acoso laboral y violencia psicológica» por parte de la legisladora cambiemita.

La diputada nacional, Ingrid Jetter, está envuelta en un verdadero escándalo luego de que haya sido acusada por su exsecretaria, Andrea Cappa Piazza, de «quitarle el 75% de su sueldo».

La denuncia contra Jetter recuerda el escándalo con otra integrante correntina de Juntos por el Cambio, la legisladora nacional Estela Regidor, que le sustraía el 50% del sueldo a sus empleados. Esta semana, Regidor anunció que se tomaba licencia sin goce de sueldo.

Piazza asegura ser víctima de “chantaje, acoso laboral y violencia psicológica” por parte de la legisladora correntina de Juntos por el Cambio.

También indicó que Capa Piazza añadió copias a las autoridades nacionales del PRO de la imposición de “entregar parte de mi sueldo bajo amenaza de despido y seguir trabajando en el municipio de Riachuelo de forma no registrada”.

Otro escándalo que la tiene como víctima

La mujer, a su vez, se enteró de que la exintendenta de Riachuelo la había incluido dentro de una boleta como candidata a consejera suplente sin su consentimiento, situación que informó a la Junta Electoral del PRO Corrientes, como así también a la presidenta del PRO Nacional, Patricia Bullrich, y al secretario general del partido, Eduardo Macchiavelli, sin obtener algún tipo de respuesta.

El lunes en el que Patricia Bullrich llegó a Corrientes para presentar su libro Guerra sin Cuartel, fue consultada por la prensa local sobre la denuncia contra Ingrid Jetter. La exministra de Seguridad respondió ante esa pregunta que “no estaba al tanto del tema”. Mientras que la diputada acusada afirmó que “solamente hay una denuncia mediática y no formal”.

Jetter, además, a fines de abril fue imputada por el juez de Instrucción y Correccional de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Esta acusación se debe por la tragedia ocurrida en el 2017 cuando Rogelio Schweig perdiera la vida tras caer al arroyo Guazú desde el puente que se había derrumbado cerca de Esquina. En ese entonces, la hoy diputada ocupaba el cargo de gerenta regional del NEA de Vialidad Nacional.

El caso Regidor

La semana pasada, la diputada nacional de la Unión Cívica Radical, la correntina Estela Regidor, quedó envuelta en un escándalo por una serie de audios que se viralizaron en las últimas horas en los que se la escucha a la legisladora organizando un “sistema de reintegros” con los sueldos de sus asesores.

En los audios que circulan por las redes sociales, se puede escuchar a la diputada decir: “… el que no está de acuerdo me dice porque hoy es día 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40 mil pesos cada uno de ustedes; yo sé que vos me dirás que tu familia, y yo también tengo familia, también he dejado de ganar, he dejado de ahorrar”.

Y remata: “Yo sé que otros diputados los cupos se los quedan, no hacen las donaciones que yo hago, no contratan en negro como yo contrato, tengo gente a la que le doy ayuda económica en negro. Van a cobrar cada uno 40 mil pesos, el resto es reintegro”.

Comentarios

Comentarios