La Cospec aumenta el servicio funerario por el desfasaje provocado por los decesos de la Covid 19

La pandemia de Covid-19 ya provocó 23 víctimas fatales en Eduardo Castex, y generó un desfasaje económico en el servicio funerario de la Cospec Ltda de Eduardo Castex, que obligó al Consejo de Administración aplicar un aumento del 37 por ciento a partir de este mes.

«Hoy el servicio funerario es totalmente deficitario el servicio y siempre vamos corriendo por detrás, porque los costos ya se abonaron y se irán recuperando gradualmente en varios meses, por lo cual la situación financiera se comienza a complicar en todo el funcionamiento de la entidad», destacó ayer el gerente de la Cospec Ltda, Adrián Brizio.

«La cuota del servicio funerario, que es voluntario y solidario, se estima en base a los costos que incluye los empleados, ataúd, costos fijos y un pequeño excedente para previsiones. Sucede que la tasa de mortalidad histórica es de 120 personas anuales, pero lógicamente que en los últimos cuatro meses se dispararon los costos», explicó Brizio.

«En la facturación de este mes ya habrá una suba de 75 pesos, que pasa de 205 a 280 pesos mensuales, para compensar los costos extras generados por estas condiciones sanitarias», agregó.

-¿Cómo está atravesando la pandemia en la economía y las finanzas la Cospec Ltda?

-Económicamente tenemos una situación equilibrada, pero financieramente lo denomino un equilibrio inestable porque por ahí sufrimos algunos desfasajes y no sobra nada.

Medidas sanitarias.

La cooperativa castense en las últimas horas anunció que las oficinas administrativas permanecerán cerradas hasta el lunes 31, y se suspendieron los velatorios y se protocolizaron los sepelios para evitar contagios de coronavirus.

Brizio explicó que inicialmente se había dispuesto continuar trabajando «con los protocolos sanitarios por un criterio económico, dado que la cooperativa necesita recaudar para cumplir con sus obligaciones y continuar funcionando».

«Despúes -el lunes- se mantuvo una reunión -por Zoom- con el Comité de Crisis Local donde nos informaron de la situación epidemiológica local y se adoptó un criterio más sanitarista para cerrar las oficinas y readecuar horarios en los distintos sectores», recordó.

En el caso de la suspensión de los velatorios, reconoció que es una medida «antipática» pero «totalmente necesaria» en esta situación epidemiológica. «La preocupación se genera por los contagios que se pueden producir en los velatorios. Hoy tenemos una preocupante situación sanitaria y se tuvo que adoptar una resolución de suspender los velatorios mientras dure el actual decreto provincial», dijo.

«En los velatorios de las personas fallecidas por Covid-19 se pueden tomar recaudos y está protocolizado el velatorio; pero en los casos de personas que no están contagiadas es muy difícil controlar los asistentes porque pueden ser asintomáticos o una personas que se hizo el test y todavía no tiene resultados o pueden ser contactos estrechos, y el personal no tiene esa información porque es confidencial y no tenemos la autoridad para impedir el ingreso de personas a un velatorio», explicó.

