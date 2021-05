Ziliotto dijo que los “anticuarentena” utilizan la pandemia “como una herramienta electoral”

El gobernador Sergio Ziliotto aseguró que no toma “como algo personal” la marcha de los “anticuarentena” que se manifestaron –el martes- en la puerta de la Residencia gubernamental en Santa Rosa. “Esto que pasó es algo contra la sociedad que se cuida en su gran mayoría porque quiere honrar la tarea diaria de los trabajadores de la salud. Pero es evidente que para cierto sector no hay límites, no solo hacen exteriorizaciones políticas que dejan claro el origen de la campaña», dijo el mandatario pampeano en la conferencia de prensa que encabezó –el miércoles- en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

Resultó llamativa la falta de pronunciamientos de los dirigentes de los partidos opositores, especialmente porque algunos referentes macristas habrían sido los promotores de la marcha opositora. “«El silencio habla, grita, de quienes han sido los ideólogos de estas medidas», dijo Ziliotto.

«Lo peor de la pandemia es la politización. Hoy la pandemia se ha transformado en una herramienta electoral, y no les interesa el costo, por eso violan protocolos sanitarios para desestabilizar al gobierno nacional, plantean incertidumbres permanentes, poniendo escenarios que no existen, haciendo denuncias falsas, tratando de confundir», dijo Ziliotto. ESCUCHE EL AUDIO.

