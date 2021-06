Naomi Osaka reveló que sufre represión y se retiró de Roland Garros 2021

El mundo del tenis quedó shockeado este lunes luego de que la japonesa Naomi Osaka, N° 2 del ranking ATP, anunció que se baja de Roland Garros, tras superar la primera ronda del torneo y de haber sido sancionada con 15.000 dólares de multa por no acudir a una rueda de prensa durante el torneo.

«Creo que lo mejor para el torneo, para otros jugadores y para mi bienestar es que me retire, para que todo el mundo pueda centrarse de nuevo en el tenis que se está jugando en París», anunció la jugadora nipona a través de un comunicado.

Osaka dijo que no pretendía ser una «distracción» y admitió que enfrentarse a la prensa daña su salud mental. «Acepto que el timing no fue el ideal y que mi mensaje podría haber sido más claro. Pero nunca trivializaría la salud mental o la usaría a la ligera. La verdad es que he sufrido de largos problemas de depresión desde el US Open 2018 y que me está costando mucho lidiar con ello», asumió la tenista en un comunicado.

«Aquí, en París, he vuelto a sentirme vulnerable y ansiosa, así que lo mejor que pensé fue el cuidar de mí misma y saltarme las ruedas de prensa. Lo comuniqué de forma tan preventiva porque siento que las reglas están muy desactualizadas y quería señalar eso. Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida y cualquiera que me haya visto en los torneos se dará cuenta que a menudo uso audífonos porque me ayudan a calmar mi ansiedad social… No soy una oradora pública natural y me da mucha ansiedad antes de hablar con los medios internacionales. Me pongo muy nerviosa y me estresa el intentar dar la mejor respuesta posible», reconoció la jugadora.

«Me he disculpado de forma privada con el torneo. Voy a tomarme un tiempo fuera de las pistas y cuando sea el momento, quiero hablar con el circuito para discutir formas de hacer las cosas mejor para los jugadores, la prensa y los fans. Espero que todos estén bien. Los amo y los veré cuando los vea», concluyó la tenista japonesa, que con sus declaraciones conmovió al mundo.

