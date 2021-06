Un chico de 17 años rompió el récord de Usain Bolt en 200 metros llanos

El estadounidense Erriyon Knighton, de 17 años, le arrebató al jamaiquino Usain Bolt el récord mundial Sub 18 de 200 metros con una marca de 20,11 segundos conseguida en Jacksonville (Florida, Estados Unidos).

Con un viento favorable de +1,6 (dentro del límite para la homologación-) Knighton entró en el libro de los récords al rebajar la plusmarca que Bolt había conseguido hace 18 años en Bridgetown, capital de Barbados.

Aquella marca del emblemático jamaiquino había sido de 20,13 -sin viento- cuando el atleta que luego cambiaría la historia del atletismo todavía no había cumplido los 16 años, durante el campeonato Panamericano Sub 20 de 2003. En aquel certamen dos argentinos obtuvieron medallas de oro: Germán Chiaraviglio en salto con garrocha y Jennifer Dahlgren en lanzamiento de martillo.

Knighton, todavía en escuela secundaria, continúa elevando su nivel durante la presente campaña al aire libre, en la que ya había corrido los 100 metros en 9,99 con viento excesivo y en 10,16 con viento legal, y los 200 en 20,30.

En Jacksonville se está disputando una nueva etapa de la American Track League con el Duval County Challenge y, con 17 años, Knighton ha vencido a velocistas consagrados como su compatriota Trayvon Bromell, campeón mundial de 60 metros en 2016 y uno de los favoritos de cara a los Juegos de Tokio, quien terminó segundo con 20,20 -su mejor marca en cinco años-, y al británico Zharnel Hughes, campeón europeo, tercero con 20,30.

‼️U18 WORLD RECORD ALERT 🔥🔥🔥

Erriyon Knighton 🇺🇸 just clocked 20.11s (+1.6) and set a New 200m U18 World Record in Jacksonville FL 🇺🇸 @americantrack

▪️Broke the @usainbolt 🇯🇲 previous record – 20.13s ‼️

What a performance 🇺🇸‼️🔥 pic.twitter.com/XHq6ANZF8H

— Victor K Almeida 📰 (@AlmeidaVictorK) June 1, 2021