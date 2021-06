Docente y excandidata del Pro enseña a sus alumnos que “el Covid 19 no existe”

«La gente se enferma de neumonía, pero no los tratan por la neumonía. Los tratan de la covid que no existe, por eso se están muriendo.» Rosa Razuri es abogada, ex candidata del PRO y militante de Juan Goméz Centurión, pero también es docente de Formación Ética y Ciudadana en una escuela secundaria de Las Heras, Santa Cruz, y autora de la frase negacionista que se viralizó en las redes por la denuncia de las madres de los estudiantes que interfirieron en la clase, vía Zoom, para contrarrestar sus mentiras.

«¡Usted no le puede decir a mi hija que el covid no existe!», se escucha como una de las madres le responde indignada a Razuri en medio de la clase que ofrecía por por videoconferencia. La docente no se movió de su posición, tildó a algunas de la madres que le respondieron de «atrevidas», y les recriminó: «Un adolescente es más maduro que ustedes mamás, y es una vergüenza que las madres no se formen para saber educar a sus hijos».

A pesar de hablar de «formación» y de «vergüenza», la ex candidata del PRO cita como única fuente de su conocimiento a su «hermano médico científico, que es el que me informa», sin incluir toda la información acumulada respecto de las características de la pandemia de la covid-19, que puede consultarse de manera accesible en las páginas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o del Ministerio de Salud de Nación, partiendo de información básica como «¿Qué es el Covid-19?», algo que la docente de Formación Ciudadana, simplente niega.

Frente a la obtusa posición de la docente y militante de Gómez Centurión, otra de las madres interviene en el zoom y, acongojada, le señala: «Le quiero hacer saber que tengo a mi mamá que falleció hace 20 días de covid, estamos pasando por un momento muy feo.»

Razuri le ofrece el pésame por el fallecimiento, pero redobla su apuesta negacionista: «No se mueren de ningún Covid porque no existe, se mueren de neumonía». «Mi mamá tuvo neumonía, pero ingresó por Covid», le responde la mujer. La docente santacruceña insiste en su negacionismo: «No, yo le voy a decir algo, eso le dicen, eso le mienten. La gente se enferma de neumonía, pero no las tratan de neumonía, las tratan de la covid que no existe, entonces la gente se está muriendo».

Si la ex candidata del PRO hubiese consultado la «Información básica sobre Covid-19» que ofrece la OMS antes de negar la pandemia, que ya causó 79.320 víctimas fatales en a Argentina, frente a estudiantes adolescentes, se hubiera encontrado con la respuesta avalada por el máxima organismo de salud a nivel global.

«Entre las complicaciones que pueden llevar a la muerte se encuentran la insuficiencia respiratoria, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la septicemia y el choque septicémico, la tromboembolia y/o la insuficiencia multiorgánica, incluidas las lesiones cardíacas, hepáticas y renales», reseña la OMS. Entre los problemas de insuficiencia respiratoria la neumonía bilateral es uno de los más escuchados.

Lejos de mostrar la madurez y el nivel de formación que les recriminó a las madres de sus alumnos, Razuri insistió en su posición y agregó que «no hay tratamiento porque no existe y entonces no saben qué hacer». A pesar de los dichos de la ex candidata del PRO, en la Argentina se realizaron tratamientos con plasma de convalecientes, con buenas niveles de efectividad, e incluso se desarrolló un tratamiento a partir de suero equino.

Además de los tratamientos alternativos, desde diciembre de 2020, se comenzaron a aplicar las diferentes vacunas contra la covid-19. Argentina comenzó su campaña de vacunación en diciembre del año pasado y el fin de semana pasado alcanzó un récord de vacunación, que ya alcanza a más de diez millones de argentinos. Mientras que los estudios señalan un alto nivel de inmunización para las dosis que se están aplicando en el país.

