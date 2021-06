En Eduardo Castex ya vacunaron a poco más de 3.300 personas y el 50 % también recibió la segunda dosis

En las instalaciones del Centro Cultural Municipal (CCM) de Eduardo Castex en las últimas jornadas fue incesante el transitar de vecinos para acceder a la vacunación contra Covid-19. La encargada del Vacunatorio local, Nora Rodríguez, detalló ayer que ya se inmunizó a más de 3.300 personas con la primera dosis, y aproximadamente el 50 por ciento ya accedieron también al segundo componente de las distintas vacunas. «Trabajamos desde el viernes en forma incesante. Desde el viernes hasta el domingo vacunamos 600 personas», destacó la entrevistada.

«Están llegando muchas vacunas y estamos avanzando muy bien. Ya comenzamos a vacunar a la población de 35 años en adelante con factores de riesgo, y tenemos vacunados gran parte de la población desde los 60 años en adelante», indicó Rodríguez.

«Vacuna que llega, vacuna que colocamos. Nosotros trabajamos el viernes, sábado y un poco del domingo donde vacunamos más de 600 personas. Y el sábado tuvimos que pedir permiso a la policía para vacunar hasta después de las 19 horas, porque teníamos los turnos otorgados y no alcanzamos a terminar antes de las 18» que estable del decreto gubernamental, graficó la entrevistada.

«Se quieren vacunar»

La efectividad demostrada por las vacunas contra Covid-19 alejó los cuestionamientos vertidos inicialmente desde sectores opositores al gobierno nacional. «Sí, hubo un cambio de actitud de la gente. Ahora no tienen más miedo. Ahora todos se quieren vacunar. Cambió mucho la postura de la gente, pero no alcanzamos a cubrir la demanda y no nos alcanzan las vacunas. A medida que van llegando las dosis, las vamos aplicando», reconoció Rodríguez.

En Eduardo Castex habría más de 4 mil personas inscriptas hasta el lunes, pero ahora con el anuncio del gobierno provincial que se inmunizarán a los mayores de 18 años y embarazadas con factores de riesgo, inmediatamente esas cifras se van modificando en forma constante.

La profesional indicó que a medida que avanza el plan de vacunación, se va incrementando la cantidad de inscriptos para acceder a la inoculación. «La gente se va anotando paulatinamente porque no se prioriza el momento de la inscripción, sino que el sistema informático va determinando las prioridades. Y otra gente no se anotará, porque tenemos vecinos que no se anotan ni para la vacuna contra la gripe», explicó.

-¿O sea que todos los días se van modificando los números de inscriptos e incorporando nuevas personas que pretenden acceder a la vacunación?

-Sí. Ayer (NdR: se refiere al día lunes) aparecieron tres adultos de más de 80 años que no se habían vacunado y se querían vacunar, entonces los inscribimos y los vacunamos. Después, la semana pasada, vino un abuelo de más de 90 años que quería vacunarse contra el bicho ese que anda, nos dijo.

-En las últimas jornadas se observó en el Vacunatorio la presencia de muchos vecinos relativamente jóvenes que están en el rango de entre 35 y 59 años.

-Sí. Pero, vamos avanzando porque hay gente que está aislada o está cursando la enfermedad. Ahí aparecen en rojo en el sistema y avanzamos con el siguiente en la nómina. La premisa es: vacuna que llega, vamos que aplicamos. El sábado en La Pampa, en 12 horas, se aplicaron más de 5 mil vacunas.

Colaboración

Rodríguez resaltó que estos logros se alcanzan porque las referentes locales y los vacunadores «somos gran familia» que trabaja diariamente para avanzan con el plan de vacunación contra el coronavirus.

«Acá colaboramos entre pueblos. Porque nosotros somos cabecera, y si vamos a buscar vacunas, traemos también para las localidades vecinas. Después, las vienen a retirar acá y a la pasada también dejan en otras localidades. Hay mucha colaboración entre los pueblos para vacunar a la mayor cantidad de gente», concluyó.

