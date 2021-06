Después de 20 años, el baterista de Queen anunció una gira y un disco solista

Roger Taylor, anunció que en octubre lanzará un nuevo disco solista que se titulará «Outsider» y realizará su primera gira en más de dos décadas por el Reino Unido.

De acuerdo a lo publicado en sus redes oficiales, el músico ofrecerá 14 conciertos entre el 2 y el 22 de octubre en Londres, Newcastle, Manchester, York, Cardiff, Liverpool, Nottingham y Coventry, entre otras localidades.

«Esta es mi modesta gira. Solo quiero que sea muy divertida, muy buena musicalmente y quiero que todos la disfruten. Tengo muchas ganas de hacerlo. ¿Tocaré canciones de Queen también? ¡Absolutamente!», aclaró en un texto el músico.

ROGER TAYLOR

Se tratará de la primera incursión del baterista por fuera del popular grupo desde 1998, año en que editó su cuarto álbum solista «Electric Fire».

«This is my modest tour, I just want it to be lots of fun, very good musically, and I want everybody to enjoy it. I’m really looking forward to it.»

Al igual que el resto de los miembros, Taylor ha tenido espacio en Queen para desarrollar sus composiciones y asumir la voz principal en ellos, como el caso de «I´m in Love With My Car» o «Drowse», entre otras. Esto lo animó para que en 1981 lanzara «Fun in Space», su primer disco solista.

En tanto, el popular conjunto que actualmente encabeza con el guitarrista Brian May y que presenta a Adam Lambert en la voz, mantiene un impasse en lo referente a shows, aunque aprovechó esa pausa para reeditar viejos discos, como ocurrirá en los próximos meses con el exitoso compilado «Greatest Hits».

